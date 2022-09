I due vipponi tornano insieme dopo il GF Vip! Non ci sono dubbi

Non ci sono dubbi: i due vipponi tornano insieme dopo il GF Vip!

Il Grande Fratello Vip 7 sta per iniziare. Meno di una settimana e la Porta Rossa della Casa più spiata d’Italia si riaprirà per molti mesi.

Alfonso Signorini è pronto per questa nuova edizione e non vede l’ora di scoprire dei nuovi gossip.

Nell’attesta, però, torniamo un po’ indietro nel tempo e cerchiamo di ricordarci chi ha partecipato al reality show. Perché stiamo facendo questo? Perché una ex coppia di vipponi, dopo essersi mollata, ha deciso di tornare insieme nuovamente.

I due vipponi presi in considerazione sono la modella Serena Enardu e il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago.

La coppia si è conosciuta nel 2017 e non si è mai più separata fino alla partecipazione a Temptation Island dopo due anni di relazione.

I due riescono a stare lontani per 21 giorni, ma questo tempo non è servito per uscire dalla crisi, bensì a creare ancora più dubbi.

Al Falò di Confronto, Pago e la sua amata decidono di allontanarsi e dirsi addio.

Quello stesso anno, al cantante viene proposta la partecipazione al GF Vip e lui accetta molto contento, mentre calano le lacrime in diretta.

A Pago serviva proprio questo isolamento per cercare di avere delle risposte in merito alla sua passata relazione con l’Enardu.

Quest’ultima sta soffrendo vedendo Pago nella Casa e chiede ripetutamente al Alfonso Signorini di poterlo incontrare.

Serena riesce a diventare una concorrente e torna il sereno tra lei e il cantante. I due sono felici ed innamorati, ma una volta usciti dalla Casa i problemi tornano a bussare alla loro porta e la storia finisce ufficialmente.

Sembra, però, che i due vipponi siano tornati insieme. Prima di spiegare quanto è accaduto, dobbiamo ricordarci che Pago ha un ottimo rapporto con il figlio maggiore di Serena.

Proprio grazie a questo solido legame, il cantante e Serena sono riusciti a rivedersi e hanno deciso di riprovarci per l’ennesima volta, mentre arriva il doppio due di picche per Signorini.

A rivelare la notizia ci pensa il portale The Pipol. “Adesso i due si sono rivisti in primis perché il cantante non ha mai smesso di avere rapporti con il figlio maggiore della Enardu, poi perché forse quel sentimento non si è mai spento” si legge sul web e continua: “E infatti la coppia pare che in queste ultime settimane abbia ripreso a frequentarsi. Nessuna foto social. Nessuna condivisione pubblica perché questa volta i due vogliono camminare con i piedi di piombo verso la strada dell’amore. Quello vero”.

Per ora si parla solo di una indiscrezione lanciata dal portale, perché nessuno dei due vipponi ha confermato o smentito queste voti.

Secondo voi, Serena Enardu e Pago sono tornati insieme? Non ci resta che continuare a seguirli!