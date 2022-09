Sophie Codegoni sta vivendo un periodo di successi: è al top sia in amore che al lavoro! L’ultima proposta arriva al momento giusto, è un salto nella carriera.

La chiamata di cui vi stiamo per raccontare arriva davvero dalle Baleari, e sì, è stata fatta a Sophie Codegoni! L’ex gieffina che ha incantato tutti al Festival del Cinema di Venezia. Il red carpet le ha dato un certo successo in fattore di notorietà, anche per il gesto compiuto sotto gli occhi di tutti dal suo fidanzato, anche lui ex gieffino Alessandro Basciano. Insomma, chi si sarebbe anche aspettato una chiamata di lavoro vincente dopo la proposta di matrimonio?

Come già accennato, per la Codegoni il periodo in corso è davvero ricco di soddisfazioni. Ha fatto il suo debutto come tronista a Uomini e Donne nell’edizione 2020-2021, quindi anche lei è passata sotto la guida della Queen Mary, Maria De Filippi.

Ancora però non era poi così tanto conosciuta, poiché a meno che non si è fan del dating show non poteva avere il successo ottenuto con il Grande Fratello Vip 6!

E’ stata proprio l’ultima edizione a garantirle una certa notorietà, anche perché si è parlato persino della sua relazione con Fabrizio Corona! Ai tempi il suo attuale promesso sposo, Alessandro Basciano non l’aveva presa così bene, ma adesso è tutto superato.

Così, dal GF Vip arriverà anche il debutto come bonas da Avanti un altro, ma non è questa la chicca del giorno: ne arriva un’altra più succulenta per i fan!

Sophie Codegoni, ex-gieffina, ‘Bonas’, e non solo!

Arriva un nuovo ruolo per Sophie Codegoni e la notizia ha davvero sconvolto i fan che mai e poi mai avrebbero pensato di vederla in questo ruolo. Diciamo che ha giocato un ruolo importante anche il periodo, del tipo “trovarsi nel posto giusto al momento giusto” non è mai stato così vero! Ecco dove vedremo l’ex gieffina, non ci crederete.

Da sempre ha ammesso che le piacerebbe molto svolgere il ruolo di conduttrice, ma a questo obiettivo prima o poi ci arriverà soltanto dopo aver fatto un po’ di gavetta. Ed è qui che potrà iniziare a farla, proprio al Grande Fratello Vip!

Non condurrà Grande Fratello Vip party, per quello ci penseranno Pierpaolo Petrelli, Giulia Salemi e Soleil Sorge, anche loro ex volti delle passate edizioni che stanno avendo sempre più successo nel mondo dello spettacolo.

Prenderà il posto di un’altra ex gieffina, la protagonista dell’Ares Gate, Rosalinda Cannavò, ex Adua del Vesco. La ragione? Quest’ultima diventerà una concorrente ufficiale di Tale e Quale Show con Carlo Conti, il suo sogno da sempre visto che ama cantare.

Di Sophie si è parlato di recente per un suo sfogo contro una collega, la quale a sua volta le aveva sganciato un colpo basso non indifferente, ma come sempre l’ex gieffina è pronta a rialzarsi.

Quindi, Sophie Codegoni condurrà Casa chi, il format online portato avanti dai giornalisti della redazione di Chi magazine, Valerio Palmieri e Azzurra De la Penna.

E la chiamata dalle Baleari? Arriva nientepopodimeno da Sonia Bruganelli! Questa non l’ha raccomandata ovviamente, ma l’ha contattata per dirle del nuovo ruolo vacante, e le ha consigliato di fare il provino approfittando dell’occasione.