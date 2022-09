Ilary Blasi, ritorno al passato: la foto di famiglia è un colpo al cuore

Ilary Blasi torna a sorridere grazie alle proprie origini: dopo l’addio a Totti, la foto di famiglia è un colpo al cuore.

Ilary Blasi sceglie il silenzio e trova conforto tra le braccia della sua famiglia con cui sta affrontando il momento delicato della sua vita privata. Mentre l’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera continua ad occupare le prime pagine dei giornali, sui social, spunta una foto di famiglia di Ilary che è un vero colpo al cuore.

Il silenzio di Ilary è più assordante di qualsiasi parola, ma in queste ore, una foto di famiglia pubblicata dallo zio e condivisa tra le storie del proprio profilo Instagram da Deianira Marzano, non è passata inosservata. Circondata dai propri affetti, la conduttrice torna a mostrarsi ai fan.

Ilary Blasi serena e sorridente: la splendida foto di famiglia e l’importante messaggio dello zio

Ilary Blasi circondata dai suoi affetti ritrova la serenità come potete vedere nella foto qui in basso pubblicata dallo zio della conduttrice e condivisa tra le storie di Instagram da Deianira Marzano. Nella foto accanto a Ilary si riconoscono le figlie Chanel e Isabel, ma anche l’amatissima nonna a cui la conduttrice è legatissima e con cui ha trascorso la domenica dopo la pubblicazione dell’intervista che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della Sera rompendo per la prima volta il silenzio dopo l’annuncio della fine del matrimonio.

La foto di famiglia è accompagnata da un importante messaggio scritto dallo zio che, stando alla segnalazione ricevuta da Deianira Marzano, sarebbe il fratello della mamma.

“Vi mostro in un’unica foto il concetto di famiglia. Quando il mare è in tempesta si torna nel porto da dove tutto è iniziato e si ha la certezza di trovare l’amore come se il tempo non fosse mai passato. Questo è quello che ci è stato tramandato dai nostri nonni, dai nostri genitori e che tramanderemo ai nostri figli e nipoti. Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto invece di quello che ci conviene. Ci è stato tramandato ad educare i figli affinchè siano onesti e non furbi. Questi siamo noi”, conclude lo zio di Ilary nel messaggio condiviso da Deianira Marzano.