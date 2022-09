Test dell’orrore, riesci a trovare l’occhio nascosto? Mettiti in gioco!

Vinci il test dell’occhio nascosto, dimostra quanto sei rapido nel risolvere gli enigmi! Ogni rompicapo è una sfida ardua, ma quello del giorno lo è di più.

L’obiettivo è quello di trovare un occhio nascosto in mezzo a questa folla di soggetti dell’orrore! Sei un appassionato del genere? Nel nostro sito troverai rompicapo di tutte le tipologie, anche quelli più assurdi, perché siamo dei cultori in materia. Allora, sei pronto a metterti in gioco? Sfrutta la tecnica perfetta, e risolvi il gioco in trenta secondi.

Il fatto di avere il tempo che scade non è una condizione ottimale, ma è necessaria affinché la sfida diventi davvero avvincente. Pensa alle dimensioni e alle forme che potrebbe avere questo occhio nascosto.

Soprattutto per risolvere il test è importante che visualizzi lo stile che potrebbe avere la figura. Quindi, osserva con attenzione i tratti degli altri soggetti qui in foto.

Sfrutta il nostro consiglio e otterrai in men che non si dica la risposta esatta! Alla fine dell’articolo avrai la soluzione e qualche altro trucchetto.

Soluzione test dell’orrore: ecco dov’è l’occhio nascosto!

Come già detto, nel nostro sito troverai tantissimi rompicapo. Sei un amante della logica? Perché non provi a risolvere il test intellettivo e scopri chi è l’intruso, è una sfida imperdibile. Nel frattempo, ti sveliamo i dettagli e la soluzione di quello del giorno, sei pronto? Ecco la risposta che non ti saresti mai aspettato!

Il cerchietto e la freccia indicatrice ti stanno rivelando la risposta esatta, lo avevi visto? Si trova proprio in fondo e al centro dell’immagine. La foto è realizzata ad hoc, in modo che ti metta in difficoltà, non ci sono dubbi.

L’occhio è molto piccolo, quindi senza un trucchetto da maestro non avresti mai potuto notarlo. Sai che avresti potuto utilizzare lo zoom? Con questo strumento la soluzione in test di questa tipologia è assicurata!

Allora, ti è piaciuto il giochino? Fatti un giro nel nostro sito, e scopri quante avventure puoi fare con i rompicapo che condividiamo con i nostri lettori ogni giorno.