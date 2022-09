Scherzi a parte, choc in studio: Vip perde le staffe!

Vip perde la ragione e crea un caos nello studio di Scherzi a Parte! Non avrà gradito la burla, oppure è scattato qualcos’altro? Ecco quanto accaduto.

Un format come Scherzi a Parte è divertentissimo da vedere se si è dei complici oppure semplici telespettatori, ma se si è le vittime? In questo caso, la situazione è differente, anche perché non tutti reagiscono allo stesso modo a dispetti del genere. L’ultimo colpo di scena legato al programma non può non essere raccontato, è incredibile!

Scherzi a Parte torna in carreggiata nel palinsesto Mediaset! E’ un programma storico, amato da molti, e criticato da chi forse è un po’ permaloso agli scherzi. Dopo tanti anni di pause, nella prossima stagione autunnale avremo una nuova messa in onda.

Fatta di scherzi a vip amatissimi, ma alcuni non sanno proprio stare a gioco! Lo scontro di fuoco nel set è stato uno spettacolo totalmente inedito ed inaspettato. Possiamo proprio confermare che sia stato un fuori programma.

Scherzi a parte e i vip che non amano gli scherzi!

Da qualche anno il format è tornato in scena, e al fianco del mitico Enrico Papi sono state cinque donne che hanno fatto il botto, ma ad esse si aggiungono dei vip unici. Come già detto, non tutti sanno stare agli scherzi, e l’ultimo evento ha davvero smosso risate e qualche astio nei confronti del programma. Ecco tutti i dettagli dell’evento, e la programmazione della messa in onda.

Da domenica 18 settembre non prendete impegni, c’è l’appuntamento settimanale di Scherzi a parte con Enrico Papi!

Il celebre conduttore torna alla conduzione, e per l’occasione si lascia andare ad un’intervista a Tv Sorrisi e canzoni nella quale rivela il fattaccio protagonista della notizia del giorno.

Gli scherzi registrati sono avvenuti tra gennaio e luglio, i vip protagonisti sono: Marcell Jacobs, Nicolas Vaporidis, Iva Zanicchi, Roberto Giacobbo, Veronica Gentili, Aldo Montano, Simona Izzo e Ricky Tognazzi.

Secondo quanto dichiarato un personaggio tra questi ha perso le staffe durante uno scherzo, in un modo che mai era accaduto sul set. Perché la persona in questione non la si riusciva a placare in nessun modo, neanche gli amici hanno avuto la meglio.

Infatti, racconta il conduttore, che capitano situazioni difficili, e quando intimano a chiamare la polizia, allora rivelano tutto. Ecco le parole di Papi che confermano l’accaduto:

“Una star è uscita talmente fuori di sé che non riuscivamo a controllarla. Nemmeno gli amici. Inoltre capita spesso che le vittime chiamino la polizia e noi dobbiamo avvertire le forze dell’ordine che è tutto finto.”

Insomma, nonostante il trambusto, lo scherzo è riuscito appieno!