Anna Tatangelo non trova pace. Dopo il sereno torna la tempesta: ora è finita davvero

Anna Tatangelo non riesce proprio a trovare pace. Dopo un periodo in cui ha regnato il sereno, è tornata la tempesta nella sua vita. Ora tra loro due è ufficialmente finita.

Anna Tatangelo sembrerebbe non trovare pace. La bella cantante per anni è stata legata a Gigi D’Alessio e dal loro amore è nato anche un figlio. Purtroppo però le cose non sono andate nel verso giusto e dopo diversi anni in cui era regnato l’amore, i due hanno deciso di dividere le loro strade e di iniziare da capo.

Lui ora sembrerebbe aver trovato un certo equilibrio con Denise con cui è diventato di nuovo padre, mentre lei da qualche tempo era apparsa felice al fianco del rapper Livio Cori. La loro relazione ha vissuto non pochi alti e bassi, ma i due sembravano aver trovato un certo equilibrio fin quando il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, non ha sganciato la bomba sulla loro relazione.

Anna Tatangelo e Livio Cori, amore al capolinea: i due in un punto di non ritorno

Anna Tatangelo e Livio Cori hanno vissuto più che un periodo di crisi, ma si diceva che entrambi erano riusciti a trovare la forza e la volontà per tornare insieme, ma purtroppo la magia sembrerebbe essere durata davvero poco in quanto secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i due avrebbero deciso di dirsi addio.

Non si conosce il motivo che li avrebbe spinti a separare le loro strade, ma secondo diverse fonti sembrerebbe che il motivo che li abbia spinti a dirsi addio in passato sarebbe che il giovane rapper troverebbe la cantante un po’ troppo pesante.

Ovviamente ci teniamo a precisare che queste sono indiscrezioni, in quanto i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni in tal proposito, in quanto hanno sempre preferito tenere questa parte della loro vita ben lontana da occhi indiscreti ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini sarebbe piuttosto certo che l’amore ormai sia tramontato e che i due siano tornai estranei a partire da ieri, direbbe una famosa canzone di Alessandra Amoroso.

Anna Tatangelo non trova pace ed anche questa volta si conferma essere il suo grande amore soltanto suo figlio, che non lascerà mai.