Test della personalità: il dettaglio che noti per primo svela molto di te!

Il primo dettaglio che vedi ti dirà che personalità hai. Divertiti con il nostro test!

Tutti noi abbiamo delle priorità e preferenze. Proprio per questo non è detto che un dettaglio che tu noti per primo possa essere anche solo visto da qualcun altro.

Oggi ti proponiamo un test della personalità molto semplice. Noi ti mettiamo di fronte ad un immagine con più figure al suo interno e dovrai dirci quale dettaglio hai notato per primo.

Cosa ci facciamo ancora qua? Voliamo a scoprire l’immagine!

Test: dimmi cosa noti per primo e scopri la tua personalità

In questo test della personalità ti mettiamo di fronte ad una immagine. In questa figura ci sono nascosti dei dettagli che raffigurano degli animali o oggetti. Tu dicci cosa hai notato per primo e leggi il numero corrispondente alla tua risposta.

Scopri la tua personalità e poi prova il test del mandala e conosci cosa ti rende insoddisfatto.

1) Tigre

Hai notato per primo uno degli animali più astuti e forti. Questi esseri sono anche molto fascinosi e hanno carattere.

Tu ti ci rivedi un po’ nella tigre. Hai una corazza che serve a proteggerti, ma ti sta portando ad essere frainteso.

Da quello che dicono gli altri, di primo acchito sembri antipatico e spesso ferisci i caratteri più sensibili degli altri.

Sei comunque una persona molto determinata. Hai un carattere unico e passi subito all’azione quando vuoi raggiungere qualcosa.

Sai dare ottimi consigli e aiutare i tuoi amici nelle loro scelte.

Cerca, però, di ascoltare di più i pareri altrui. Ti potranno mostrare delle nuove prospettive.

2) Albero

Sei una persona molto razionale e logica. Va bene seguire la mente, ma talvolta ciò ti butta giù.

Non demordere però, perché hai il carattere adatto per svolgere il ruolo di leader. Sei organizzato e hai la capacità di gestire qualsiasi tipo di situazione, dalla più banale alla più intricata.

Il fatto che tu sia così realista, ti porta spesso ad auto sabotarti. Ciò accade perché sei ambizioso e vuoi raggiungere gli obbiettivi sperati.

Hai bisogno di avere la situazione sotto controllo, ma siccome sei poco spontaneo perdi delle ottime occasioni.

Dovresti iniziare a vedere il bicchiere mezzo pieno. Credi nei tuoi sogni, sii coraggioso e non ti buttare giù se il piano non va come l’avevi previsto.

Prendi la vita come viene e impara ad accettare i tuoi difetti.

3) Pesci

Sei una persona calma, ma con grande forza. Non ami stare ad oziare, ma anzi hai tanta energia e voglia di fare.

Per quanto riguarda le nuove conoscenze, ti butti a capofitto, ma se vieni tradito non perdoni.

Prova anche il test della tazza.

Odi litigare, in particolar modo con chi ami. Il tuo problema è che spesso non vieni capito e ciò ti rende frustato e ti fa sentire solo.

Devi imparare ad amarti e ad avere fiducia in te stesso. Solo così troverai il modo di sentirti più sicuro e non costantemente giudicato da chi ti circonda.

4) Gorilla

Diciamocelo sinceramente: tu giudichi in fretta e sei anche alquanto cinico. Odi sprecare il tempo e perciò hai un’agenda fitta di impegni.

Ti piace fare nuove conoscenze, perché sai che hai sempre da imparare. Hai una mente creativa che va velocissimo e non sempre gli altri riescono a comprenderti.

Ciò è il tuo pregio più grande, ma anche la tua sciagura. Con la tua personalità, credi di avere sempre ragione e non dai agli altri la possibilità di farti vedere il loro punto di vista.

Rischi di dire addio a delle persone che provano del bene per te.

Apri le orecchi e ascolta le opinioni altrui