Kate Middleton, il dolcissimo gesto per William: il mondo si scioglie

Kate Middleton, ora Principessa del Galles, fa sciogliere il mondo con un dolcissimo gesto per il marito William dopo la morte della Regina Elisabetta II.

Kate Middleton, sempre impeccabile e rigida nei suoi modi e nel rispetto del protocollo previsto dalle regole di corte, dopo la morte della Regina Elisabetta II, si è lasciata andare ad un gesto toccante nei confronti del marito William che ha colpito il mondo. Un gesto amorevole, poco plateale, ma che non è passato inosservato all’obiettivo dei fotografi.

Kate che non ha potuto vedere per l’ultima volta in vita la Regina Elisabetta essendo rimasta a Windsor per il primo giorno di scuola dei figli George, Charlotte e Luis mentre il marito William ha raggiunto il Castello di Balmoral dove la Regina è morta, ha poi accompagnato il marito verso l’ingresso di Buckingham Palace dove un suo gesto ha colpito tutti.

Kate Middleton, lacrime per la Regina Elisabetta e il gesto d’amore per il marito William

Kate Middleton, pur non essendo la nipote diretta della Regina Elisabetta II, ha avuto modo di vivere con lei gli ultimi vent’anni della sua vita. Un periodo felice che l’ha vista diventare moglie del Principe William e mamma di George, Charlotte e Luis. Sempre elegante, raffinata e perfetta in tutte le sue uscite pubbliche, la Principessa del Galles non ha sbagliato niente da quando ha sposato l’erede al trono d’Inghilterra.

Sempre rispettosa delle regole e del protocollo, si è fatta apprezzare dalla Regina Elisabetta II che le ha lasciato in eredità i suoi gioielli e dal popolo inglese che l’ha amata dal primo giorno. Dopo la sua morte, con William, Harry e Meghan tornati di scena a Londra dopo tanto tempo, ha reso omaggio alla Regina Elisabetta II andando a guardare tutti i biglietti e gli omaggi floreali lasciati dai sudditi all’ingresso di Buckingham Palace ed è qui che si è lasciata andare ad un gesto di conforto e d’amore nei confronti del marito.

Con una semplice mano sulla schiena del marito William, Kate ha fatto sentire la propria presenza e il proprio supporto al marito William che, dopo aver perso la mamma venticinque anni fa, ha perso un altro pilastro della sua vita. Un piccolo gesto quello di Kate che, però, ha conquistato e commosso tutti.