GF Vip, Signorini recidivo: ogni anno viene rifiutato da Lei!

Al GF Vip Alfonso Signorini ci proverebbe ogni anno, ma la sua vippona preferita gli rifila sempre un due di picche!

Il GF Vip tra pochi giorni tornerà sul piccolo schermo degli italiani per un’edizione nuova di zecca. Il conduttore e il suo fidato staff di autori hanno già scelto i vipponi che a breve varcheranno la famosa soglia rossa e sono pronti a dare vita a nuove ed incredibili dinamiche.

Nonostante i personaggi che troveremo a breve siano stati fortemente voluti dal direttore di Chi, c’è una vippona che gli ha rifilato l’ennesimo due di picche in quanto lui ogni anno le chiederebbe di prendere parte al programma ma la sua risposta sarebbe sempre la stessa: no grazie. Alfonso Signorini riuscirà a convincerla almeno in futuro ad entrare nella casa più spiata d’Italia ed a diventare una dei suoi vipponi? La speranza come sempre è l’ultima a morire.

Alfonso Signorini recidivo: anche quest’anno lei non ci sarà al GF Vip!

Alfonso Signorini, che ha introdotto regole rigidissime per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, in ogni edizione proverebbe ad avere nella casa una delle attrici più popolari del piccolo schermo degli italiani ma lei almeno per il momento sembrerebbe non volerne sapere di diventare una vippona. Di chi stiamo parlando? Di Manuela Arcuri, che ai microfoni di Super Guida Tv ha rivelato questo inedito retroscena.

“Quest’anno non parteciperò” ha subito chiarito la Arcuri durante il corso dell’intervista. “Ogni anno Alfonso Signorini me lo propone perché a lui farebbe tanto piacere che entrassi nella casa” ha poi proseguito durante il corso dell’intervista. “Come esperienza mi piacerebbe ma ancora non è arrivato il momento giusto” ha concluso senza chiudere le porte a questo progetto e dando la speranza ai suoi fedeli sostenitori di poterla presto rivedere sul piccolo schermo degli italiani considerando che da qualche tempo ha scelto di dedicarsi ad altri progetti.

Manuela Arcuri al GF Vip è il sogno di Alfonso Signorini e siamo sicuri che prima o poi il conduttore riuscirà a convincerla ma almeno per il momento la sua risposta è tutt’altro che positiva. Non ci resta che sperare per le prossime edizioni.