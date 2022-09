Lulù Selassié non resiste e cede alla nostalgia: torna Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié ha ceduto alla nostalgia e non ha potuto fare a meno di ritornare da Manuel Bortuzzo, conosciuto durante il corso dell’esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini.

Lulù Selassié ama avere un contatto diretto con i suoi fedeli sostenitori, ascoltando sempre i loro pareri. Tant’è che non di rado ama fare le dirette con loro per scambiare quattro chiacchiere o semplicemente tenersi aggiornati. Nelle scorse ore però loro hanno scelto di emozionarla, in quanto hanno riprodotto numerose clip e foto che ricordano la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che non solo le ha permesso di trovare una certa popolarità tra il pubblico del piccolo schermo ma che le ha permesso anche di trovare l’amore con Manuel Bortuzzo.

Purtroppo però dopo la fine di quell’esperienza, le cose tra loro non sono decollate e dopo poco hanno deciso di dividere le loro strade. Tant’è che lui ha già trovato un altro amore. Lei ne è consapevole ma tra una clip e l’altra, Lulù Selassié ha ceduto alla nostalgia e si è lasciata cullare dai dolci ricordi con Manuel Bortuzzo.

Manuel Bortuzzo: il ricordo di Lulù Selassié prima del Grande Fratello Vip 7

Manuel Bortuzzo, tra l’altro la sua fidanzata è stata protagonista di una bruttissima polemica sul web, è comparso tra i ricordi della Princess che sui social ha condiviso nelle stories alcuni dei momenti più belli trascorsi nella casa del GF Vip e tra questi non poteva mancare un dolce pensiero al suo ex, pubblicando uno scatto che li immortala insieme:

“Mi state taggando in questi video meravigliosi di un’avventura unica ed inimitabile“ ha esordito Lulù Selassié riguardando le vecchie immagini risalente a qualche tempo fa, quando non sapeva che dopo la fine di quell’esperienza tutto sarebbe cambiato.

“Grazie anche alle persone con cui ho condiviso questo bellissimo viaggio che non dimenticherò mai!“ ha poi proseguito, tirando ovviamente in ballo anche lo sportivo che ha giocato un ruolo fondamentale negli ultimi mesi della sua vita. “Tutti! Dal primo all’ultimo, alla fine siamo stati una famiglia per 6 mesi“ ha poi concluso emozionando gli utenti della rete che notano ancora come lei nel bene o nel male sia rimasta legata a Bortuzzo.