Striscia la notizia, da ex Amici a Velina, è un attimo

La nuova messa in onda di Striscia la Notizia si sta preparando al meglio: nuovi volti entreranno in scena! Uno di questi viene da Amici di Maria De Filippi.

Sembrerebbe proprio che Queen Mary continui a lanciare giovanissimi nel mondo dello spettacolo e della televisione. Dopo i successi con i cantanti, ci sono anche quelli dei ballerini. E una stella del format in onda su canale 5, Amici, diventa una Velina di Striscia la notizia! La notizia ha fatto impazzire i fan, perché amatissima.

Non è la prima volta che accade che delle veline vengano prese direttamente dal programma della De Filippi, e non più dal celebre format con l’omonimo nome. Un tempo c’era proprio un contest per diventare veline.

Le more e le bionde venivano scelte da ragazze che in tutta Italia si sfidavano a passi di danza, canto e recitazione. Insomma, era uno spettacolo molto amato dal pubblico a casa.

Altre veline sono state scelte dal talent, basta ricordare Shaila Gatta, Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani.

Striscia la notizia, svelato il nome della Velina da Amici!

Sono diverse le giovani aspiranti lavoratrici del mondo dello spettacolo ad iniziare come veline di Striscia la Notizia. Alcune sono diventate volti di brand, modelle, e tanto altro, diciamo che lo si può considerare un trampolino di lancio. Non è l’unica ex concorrente di Amici a ricoprire questo ruolo, anche una sua ex collega è diventata velina, ma al momento sono gli altri i progetti per il futuro. Sveliamo il nome della protagonista di oggi!

Eccola, la mora che ricoprirà il ruolo di velina è Cosmary Fasanelli! La giovanissima ballerina è stata un volto protagonista di Amici nell’ultima edizione. Fin dal suo ingresso controverso ha dimostrato di essere speciale.

Nel team di Alessandra Celentano, per sbaglio o meglio per una fortuita scelta di Garrison e non della maestra di classico, è stata un’alunna modello. Infatti, una volta fuori dai giochi con le stesse dinamiche, è stato un grosso dispiacere per la maestra più temuta, perché anche se non era il suo prototipo ideale di ballerina, le ha dato molte soddisfazioni.

Puntuale, educata e rispettosa delle regole, ha imparato molto sotto la guida della Celentano. Inoltre, è stata una concorrente chiacchierata anche per la sua relazione con il cantante finalista della stessa edizione Alex Wise.

La loro storia è finita, ma si vocifera che sia stata avvistata in compagnia di Nunzio Stancampiano, un altro ballerino dell’edizione.

Insomma, al fianco di Alessandro Siani e Luca Argentero come conduttori, ci sarà anche Cosmary, la neo velina mora!