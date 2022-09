Barbara d’Urso, dalla tv all’università: perché è stata scelta da IULM di Milano

Barbara d’Urso dopo il successo ottenuto in tv farà il suo debutto all’università ma per quale motivo è stata scelta proprio lei? A fare chiarezza è stato il Professor Sorrentino, docente presso la IULM di Milano.

Barbara d’Urso prima ancora del suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani aveva anticipato che non si sarebbe fermata agli studi di Cologno, ma sarebbe andata ben oltre in quanto avrebbe fatto un’esperienza di docente all’università.

Una notizia che ha lasciato un po’ perplessi gli utenti della rete in quanto di tutto si sarebbero aspettati tranne che vederla alla cattedra e c’è anche chi ha insinuato che non abbia le capacità tali per poter insegnare, ma è davvero così? A rompere il silenzio è stato il Professor Sorrentino che ai microfoni di Novella 2000 ha rivelato che è stata proprio lui a volerla al suo fianco e per un motivo ben specifico facendo chiarezza in merito a questo quesito che sembrerebbe aver tormentato il web.

Barbara d’Urso diventa insegnante all’universita

Il Professor Sorrentino fa chiarezza sul nuovo ruolo di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, tra l’altro Mediaset ha voluto puntare di nuovo tutto su di lei, sembrerebbe avere tutte le carte in regola per poter svolgere tale compito. Ad assicurarlo è stato il Professore Sorrentino che l’ha voluta fortemente nel suo Master in Nutrizione e Cucina.

“Si parlerà di comunicazione, benessere ed immagine” ha esordito il medico durante il corso dell’intervista, rivelando il tema centrale corso e per quale motivo ha voluto al suo fianco la bella conduttrice partenopea. “Quindi chi più di Barbara ne può essere la prova vivente?” ha poi chiesto in maniera retorica, facendo notare che nessun altro al posto suo avrebbe potuto fare lo stesso. “E’ molto attenta al cibo, alle bevande, documentandosi tantissimo, per questo l’ho scelta…” ha poi concluso, rivelando quanto la d’Urso sia particolarmente attenta ad uno stile di vita salutare e per questo la considera un ottimo esempio che potrebbe insegnare tanto ai ragazzi che prenderanno parte alla lezione.

Barbara d’Urso dopo la tv arriva all’Università e questo potrebbe essere soltanto l’inizio di uno straordinario percorso in cattedra.