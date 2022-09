L’ex fidanzato di Ilary Blasi risponde a Fabrizio Corona: salta fuori la verità

Salta fuori la verità: l’ex fidanzato di Ilary Blasi risponde a Fabrizio Corona

Ormai lo sanno tutti: Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno separando dopo 20 anni di storia. A quanto pare la coppia era in crisi da più di un anno e giorno dopo giorno stanno uscendo sempre più notizie in merito a quanto è accaduto.

Da qualche giorno si è intromesso anche l’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. Lui e la conduttrice non hanno un buon rapporto e l’uomo non aspettava altro che questo momento per rivelare tutti i retroscena sulla vita di Ilary e di Francesco.

Corona, nelle ultime ore, ha tirato fuori il nome del presunto passato amante della Blasi e anche delle vecchie conversazioni avute con il suo ex fidanzato Sean Brocca.

Quest’ultimo risponde alle accuse con la verità, ma scopriamo tutto quello che sta accadendo

Fabrizio Corona, adesso oscurato su Instagram, ha pubblicato una conversazione avuta con l’ex fidanzato di Ilary Blasi, Sean Brocca.

La conduttrice era fidanzata e conviveva con lui in quel di Milano. Francesco Totti notò Ilary in televisione e sentì subito il cuore battere forte.

Invitò la ragazza allo stadio e l’ha conquistata con una dichiarazione d’amore: “6 unica” scritto sotto la maglia da gioco.

Ilary, notando tutta questa attenzione, lascia il fidanzato Sean e inizia una frequentazione con Totti, mentre pubblica una foto di famiglia che spezza il cuore.

Fabrizio Corona rincara la dose sulla separazione tra Francesco e la Blasi pubblicando dei messaggi ricevuti proprio da Brocca in merito alla sua passata relazione.

L’ex fidanzato svela che non si fidava della sua amata quando stavano insieme: “Non mi sono mai fidato totalmente di lei perché la vedevo troppo sbarazzina“.

Durante gli ultimi giorni della loro storia, Sean sapeva che Ilary si sentiva con Francesco e dopo 15 giorni lei si è trasferita a Roma.

Brocca comunque non prova rancore nei confronti dell’ex fidanzato e affonda Fabrizio non trovando molto carine le sue parole: “Non condivido le tue affermazioni su ‘è stata una storia costruita’ “.

Secondo Sean, Francesco era innamorato di Ilary nonostante i vari tradimenti, ma era lei che lo metteva in dubbio.

Sempre sui messaggi pubblicati da Fabrizio Corona, Brocca esprime quello che pensa sul comportamento della Blasi.

Ricordiamoci che queste parole sono state pubblicate dall’ex paparazzo e non si sa se siano verità, mentre spunta il nome del presunto amante di Ilary.

“Penso piuttosto che lei si sia sposata solo per convenienza e abbia sfruttato il suo nome per fare carriera. Lui poteva avere tutte le donne del mondo invece è rimasto sposato 20 anni con lei!” continua la conversazione Sean e conclude: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola come tutte le altre. Alla fine lei lo ha lasciato quando lui ‘ha perso tutto’ e dopo che si era ben sistemata. Lei sapeva e ha accettato per venti anni perché le conveniva”.

Queste sono le presunte parole scritte da Brocca in una conversazione con Fabrizio. Corona pubblica queste chat sul suo profilo Instagram e poi viene oscurato. Sean, però, nota questi messaggi e svela la verità: “Io non ho mai pensato, detto o scritto queste cose qui”.

A quanto pare è tutta una falsità. Fabrizio Corona si è messo in mezzo a questa separazione e sta lanciando indiscrezioni su indiscrezioni, ma chi sta dicendo la verità? L’ex fidanzato di Ilary Blasi si espone e zittisce il re dei paparazzi. Sempre più mistero in questa storia