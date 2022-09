Spunta la verità sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti: la ragazza lancia la bomba

Aurora Ramazzotti è una influencer molto seguita. Con 2,3 milioni di follower su Instagram, la dama è riuscita a farsi un nome nel mondo dello spettacolo.

Questo non è stato facile visto che è la figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, due nomi molto noti in tutta Italia.

Nonostante ciò, si è creata il suo mondo e negli ultimi giorni non si fa che parlare di lei. Perché? Il settimanale Chi ha lanciato una bomba: Aurora sembra essere in dolce attesa.

Ecco, però, che la conduttrice svela la verità sulla presunta gravidanza. Vediamo insieme cosa ha rivelato

Spunta la verità sulla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti: la ragazza lancia la bomba

Aurora Ramazzotti, nonostante le voci che circolano sul web in merito alla sua presunta gravidanza, continua la sua vita di tutti i giorni.

La ragazza vive a Milano con il suo fidanzato Goffredo Cerza. Lui è un business analyst conosciuto ai tempi del liceo ed è al fianco da Aurora da ben cinque anni.

La Ramazzotti mostra la sua vita privata sul suo profilo Instagram. Ha più volte parlato del tema del cat calling, crede fermamente nei valori delle donna e lotta per il loro raggiungimento. Aurora è una ragazza che si dà da fare e ama il suo lavoro, mentre spunta la sua decisione sofferta.

Tutti questi anni di impegno hanno portato a dei grandi risultati come l’invito all’evento Morellato. La Ramazzotti è una loro testimonial da ben tre stagioni e si reca per la sua quarta in quel di Milano.

Tutti sono riuniti per la campagna Fall Winter 2022 che ha sancito la fine che progetto #MorellatoNextTalent a sostegno dello youth empowerment. Ciò a permesso di dare risalto a tutti i giovani talenti che operano a livello di immagine e comunicazione.

Per un evento di cotanto calibro, Aurora si veste in modo casual, ma studiato. Indossa un pantalone di jeans a vita alta, un crop top celeste e dei sandali con tacco di un azzurro acceso.

Nelle immagini del giorno si può notare il pancino scoperto della figlia di Michelle, mentre il mistero viene risolto. Le foto lasciano ancora più dubbi: la Ramazzotti mostra un ventre piatto.

Ma quindi la ragazza è in dolce attesa o meno?

La conduttrice si espone in una intervista per il Corriere della Sera di qualche giorno fa. “Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente” commenta la ragazze conclude con la verità: “Mi auguro però di mettere su famiglia“.

Aurora Ramazzotti non smentisce né conferma le voci sulla sua presunta gravidanza. Nelle foto sembra che non sia in dolce attesa, ma solo il tempo porterà a delle risposte