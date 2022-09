Damiano David, l’autografo diventa bollente: galeotto il decolletè della fan

By

Damiano David rende bollente il concerto dei Maneskin in Cile: autografo bollente con la complicità del decolletè di una fan.

E’ stato un concerto spettacolare quello che hanno tenuto i Maneskin in Cile dove sono arrivati dopo aver fatto scatenare i fan del Brasile e dell’Argentina. Sul palco, Damiano David che ha sfoggiato anche le sue amatissime maglie da calcio, ha reso bollente l’atmosfera prima restando a petto nudo e poi facendo salire sul palco alcuni fan presenti nelle prime file.

Mentre risuonavano le note di “Lividi sui gomiti”, i fan si sono scatenati ballando insieme a Damiano, Victoria, Ethan e Thomas. Qualcuno ne ha approfittato per abbracciare i propri idoli e per chiedere loro un autografo. Una ragazza, in particolare, ha deciso di rendere indimenticabile il concerto della band romana facendosi autografare da Damiano una zona particolare del proprio corpo.

Damiano David e il siparietto bollente con la fan: così infiamma il concerto dei Maneskin

I Maneskin non si fermano più e anche in Cile hanno conquistato tutti con la loro musica. Ancora una volta, Damiano David ha trascinato il pubblico che ha cantato ogni canzone dalla prima all’ultima nota. Il momento più atteso da tutti è arrivato al termine dello show quando, sulle note di Lividi sui gomiti, il frontman dei Maneskin ha invitato alcuni fan a salire sul palco.

Mentre tutti cantavano con la musica di Ethan Torchio, Thomas Raggi e Victoria De Angelis che, da una stanza d’albergo del Cile ha regalato ai fan un selfie mozzafiato, una ragazza ha chiesto a Damiano un autografo. Per rendere indimenticabile il momento, la ragazza chiesto al frontman dei Maneskin di firmarle il decolletè.

Un momento unico per la fan della band romana che sta continuando a girare il mondo partecipando a diversi festival internazionali in attesa dell’inizio vero e proprio del tour mondiale previsto per la fine di ottobre.

Il video che potete vedere qui in alto è stato pubblicato da tantissime fanpage ed è già diventato virale con tanti fan dei Maneskin che hanno invidiato il coraggio della ragazza di chiedere un autografo decisamente particolare che, chissà, potrebbe anche diventare un tatuaggio.