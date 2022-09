Manuel Bortuzzo mette in imbarazzo suo padre: ha mentito, ora non ci sono dubbi

Manuel Bortuzzo ha messo in imbarazzo suo padre, dimostrando ancora una volta che non è stata detta tutta la verità. Adesso non ci sono dubbi.

Manuel Bortuzzo da quando ha terminato l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip si trova spesso e volentieri al centro della cronaca rosa, anche se questo non sembrerebbe fargli molto piacere. Il tutto è iniziato da quando ha annunciato la fine della sua relazione con la princess Lulù Selassié poi la rivelazione del suo nuovo amore e alcune dichiarazioni che vanno in netto contrasto. Quali?

Suo padre in svariate interviste ha ammesso che quella della casa più spiata d’Italia non è stata un’esperienza così gratificante per suo figlio, facendo intendere che non fosse proprio contento di come fossero andate le cose. Questo ha fatto dispiacere e non poco i suoi fedeli sostenitori che pensavano conservasse un bel ricordo della sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Le cose però non sembrerebbero stare proprio così e a rivelarlo ci ha pensato il diretto interessato mettendo in imbarazzo suo padre.

Manuel Bortuzzo smentisce suo padre sulla partecipazione al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo ha smentito suo padre dichiarando l’esatto contrario di quello che lui ha affermato, quindi uno dei due non ha raccontato propriamente la verità dei fatti, ma chi è stato? Questo almeno per il momento è impossibile saperlo, ma lo sportivo sembrerebbe aver un bel ricordo dei momenti trascorsi al GF Vip. Momenti ricordati proprio recentemente dalla sua ex fidanzata Lulù Selassié

“Non mi sono assolutamente pentito” ha esordito Manuel durante il corso della sua ospitata al nuovo programma di Pierluigi Diaco. “Anzi, sono contento perché mi ha dato la possibilità di lasciare qualcosa nel cuore delle persone“ ha poi proseguito, rivelando di essere soddisfatto di come sono andate le cose per poi rivelare se dopo la sua uscita ha continuato a seguire il programma.

“Se lo guardavo? lo lasciavo in sottofondo… dopo che sono uscito non mi sono pentito, mi ha lasciato qualcosa“ ha ammesso, ricordando di aver abbandonato lui a causa del prolungamento del GF Vip 6. “E’ tutto vero. Le dinamiche sono vere“ ha poi concluso.