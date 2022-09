Ribelle, sincero e con gli occhi di Lady Diana, Harry è stato un Principe anticonformista. A distanza di anni, salta fuori segreto degli anni militari.

Per chi non è aggiornato, l’ex Duca del Sussex, Harry ha avuto un passato un po’ turbolento. Il suo animo è sempre stato quello di un ragazzo un po’ fuori dalle righe, ma la morte della madre, la Principessa Diana ha segnato un’adolescenza fuori controllo. Nessuno riusciva a far sentire a “casa” il principe, finché non ha conosciuto Meghan Markle, sua attuale moglie e madre di Archie e Lilibet Diana. Così, tra una news e l’altra a ridosso della Royal Family, saltano fuori dei fatti mai confessati: un segreto militare!

Infatti, l’ex principe Harry oltre ad essere un reale, è stato un membro attivo della British Army in qualità di pilota. All’Accademia militare Reale di Sandhurst, nessuno lo chiamava principe, ma semplicemente Ufficiale Cadetto.

L’esercito è stata una grossa occasione per il giovane incompreso da tutti. Sembrerebbe essere stato figlio più legato alla madre, e quindi quello che ha sofferto maggiormente per la sua scomparsa.

Il principe voleva trovare il suo posto nel mondo. Ed è stato proprio durante questi anni che ha finito per dimostrare di essere ciò che tutti temevano: un trasgressore!

Il punto è scoprire in che circostanza ha fatto venire meno il rispetto della regole, fa saltare fuori il segreto che gli ha per messo di acquistare una certa notorietà.

Harry e il segreto inconfessabile, non ci sono più misteri

Il principe Harry ha inoltre manifestato una certa coerenza. Se non era tanto ligio del rispetto delle regole in gioventù, figuriamoci nel trovare l’amore in Meghan Markle! Infatti, l’ultimo gesto sotto gli occhi di tutti ha messo in chiaro la situazione, ed anche la distanza rispetto l’etichetta reale, ma nessun suddito e fan della Royal Family, sembra esserne stupito. Che aspettarsi dal figlio ribelle di un animo rivoluzionario come quello di Diana Spencer? Di certo, il segreto venuto fuori è stato una formidabile sorpresa, che gli fa onore!

Il Principe Harry ha sempre dimostrato di essere un giovane sveglio ed attento. Nonostante qualche incidente di percorso in gioventù, chi non ne ha avuti, ha portato avanti una carriera militare brillante.

Non solo, si è sempre messo dalla parte degli emarginati. Reduci di guerra, senzatetto e bambini orfani. Forse il suo animo gentile per poter essere compreso dal mondo aveva bisogno di una spinta in più, probabilmente trovata in Meghan Markle che come lui è vicina a questi temi.

Inoltre, tra le chicche sul suo conto, sembra essere un vero fan della serie targata Netflix, The Crown. Ha più volte ribadito che se la storia arrivasse fino agli anni Duemila, vorrebbe che a recitare il suo ruolo fosse Damian Lewis.

Quindi, oltre ad essere fan di una serie che narra la storia della propria famiglia, è un giovane controverso. Tra gli ultimi gesti ribelli c’è quello fatto al fratello, il quale potrebbe indicare un diverso svolgimento delle loro relazioni future. In ogni caso, è tra le righe che si cela il segreto più grande di Harry, oltre che rischio vissuto.

Il segreto di Harry doveva essere un’azione fatta a buon fine, e non per fare del male a qualcuno. Per circa 10 settimane durante gli anni in cui era militare, ha seguito in gran segreto le truppe in Afghanistan. Una volta scoperta la sua identità ha dovuto abbandonare per non incentivare possibili attentanti dai Talebani.

Ribelle si, ma dietro un giovane con l’animo buono, si nasconde la sregolatezza di un genio che vuole fare del bene, solo a modo suo. Con quest’azione ha finito per accrescere la sua fama, e il popolo lo ama sempre di più nonostante non sia più un reale.