Can Yaman costretto a lasciare l’Italia. L’annuncio preoccupa: “Sono spaventato”

Can Yaman è stato costretto a lasciare l’Italia. Il suo annuncio ha preoccupato i fan: non se lo sarebbero mai aspettato prima.

Can Yaman durante il corso di questi anni è riuscito a diventare uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano che ha avuto modo di ammirarlo non solo per le sue abilità da attore ma anche per il suo bell’aspetto, che diciamolo non gusta mai.

Passo dopo passo è riuscito a conquistare il cuore del suo fedele pubblico che lo segue e lo supporta in ogni cosa lui faccia. In particolar modo da quando ha deciso di vivere nel bel paese, ma nelle scorse ore qualcosa è cambiato in quanto il bell’attore ha confidato di essere stato costretto a lasciare l’Italia.

L’annuncio è arrivato sui social in maniera inaspettata e lui ha svelato anche il motivo di questa scelta.

Can Yaman lascia l’Italia per mesi: l’annuncio sconvolge i fan

Can Yaman, che non molto tempo fa è stato pizzicato proprio con lei, ha annunciato sul suo profilo che è stato costretto a lasciare il bel paese in quanto dovrà girare la nuova serie che lo vede protagonista. Un progetto davvero molto importante in quanto lo vede collaborare con Displey+, la piattaforma digitale che fa concorrenza al piccolo schermo degli italiani.

“Anche se sono un po’ spaventato, sono felice e non vedo l’ora di affrontare nuove sfide” ha annunciato il bell’attore turco prima della partenza, informando i suoi fedeli sostenitori che non si aspettavano potesse mai lasciare l’Italia considerando che qui ha intrapreso numerosi progetti a livello lavorativo, ma al tempo stesso sono felici che il proprio beniamino abbia ottenuto questa nuova ed importante possibilità.

“Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò” ha poi concluso, rivelando che girare questa nuova serie non sarà affatto una passeggiata, ma metterà tutto se stesso al fine di poter dare al suo pubblico soltanto il meglio.

Can Yaman è pronto a lasciare l’Italia ma siamo sicuri che questo non sarà un addio, ma soltanto un arrivederci e che tornerà presto tra i suoi amati fan.