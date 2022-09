Elenoire Ferruzzi: la maglia si sposta e mostra tutto: siparietto bollente al GF Vip

Elenoire Ferruzzi si regala un momento di relax a letto con Daniele Dal Moro e regala il primo momento bollente al Grande Fratello Vip 7.

Elenoire Ferruzzi regala un momento davvero bollente al pubblico del Grande Fratello Vip 7. Al quinto giorno di permanenza nella casa più famosa d’Italia, sono già nate simpatie e antipatie. Elenoire, in particolare, dopo essersi allontanata da Luca Salatino con cui ha avuto una discussione, si è consolata con Daniele Dal Moro che ha fatto il suo ingresso nella casa durante la seconda puntata del reality.

Elenoire, questa mattina, chiacchierando con le sue compagne d’avventura, ha ammesso di trovare Daniele molto bello ammirando non solo il viso, ma anche il fisico. Nel tardo pomeriggio, così, ritrovandosi in camera da letto con lui, gli ha offerto un massaggio e, mentre era a letto con l’ex gieffino, ha mostrato involontariamente il seno.

Dopo aver discusso con Luca Salatino, reo di averle fatto credere di ricambiare il suo interessa scatenando la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne che ha più volte sottolineato di essere innamorato e super fidanzato, Elenoire ha trascorso il pomeriggio in compagnia di Daniele Dal Moro. Mentre gli altri concorrenti chiacchieravano in salotto o in giardino, Elenoire e Daniele si sono rilassati in camera da letto tra abbracci, coccole e carezze.

Elenoire ha cominciato così a lasciare dei baci sulla schiena di Daniele Dal Moro apprezzando il fisico super allenato dell’ex gieffino che, durante la sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello, aveva parlato spesso dell’importanza che riserva all’alimentazione e alla palestra.

Proprio mentre era a letto, il vestito indossato da Elenoire si è spostato e la profonda scollatura, spostandosi, ha mostrato alle telecamere che stavano inquadrando la scena in quel momento, il capezzolo.

Il video è stato immediatamente pubblicato sui social dai fan del reality scatenando immediatamente la reazione del web che, dopo aver apprezzato la Ferruzzi durante i primi giorni, ha cominciato a muoverle delle critiche per l’atteggiamento di chiusura assunto nei confronti di Luca Salatino.