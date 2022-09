Stai con una donna di questo segno? Sta pensando ancora ad un ex

Hai una importante relazione d’amore con una donna appartenente a questo segno zodiacale? Purtroppo nella sua testa c’è ancora un ex partner

Pensi che la tua relazione d’amore sia perfetta? Probabilmente hai ragione ma sappi che la perfezione non esiste e anche le coppie migliori nascondono degli scheletri nell’armadio. Ad esempio, pensi che la donna con la quale hai una relazione abbia soltanto te nella testa o credi che stia pensando a chi è venuto prima di te? Non è importante se parliamo di un ex fidanzato o fidanzata, l’amore è universale.

In questo particolare periodo, un segno dello zodiaco sta pensando ad un ex partner, non riesce ad eliminare questa persona dalla propria testa. La persona che ha questo dubbio è sicuramente una donna, lo dicono le stelle. Sei sicuro che la donna che hai al tuo fianco pensi soltanto a te? Ecco di quale segno si tratta, ti auguriamo che non sia proprio quello della tua partner.

Il segno zodiacale che pensa ancora ad un ex partner

Hai una relazione d’amore con una donna del segno dello Toro? Speriamo tanto che sia una relazione felice e sincera ma è probabile che la tua partner stia pensando al proprio (o alla propria) ex. Pensi che sia impossibile? Forse è arrivato il momento di mettere da parte le tue certezze, ogni tanto sarebbe preferibile far uscire fuori i tuoi dubbi. Fai questa domanda alla tua partner e vediamo cosa ti risponde.

Il Toro è un segno molto romantico, soprattutto al femminile, non si concede mai facilmente ed è necessario corteggiarlo molto prima di conquistare il suo cuore. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco non chiude una relazione a causa di un semplice screzio o perché c’è un piccolo problema, ci pensa bene e fa di tutto per salvare il rapporto. Se una donna del Toro lascia il proprio partner è perché non c’è più niente da fare.

Questo non vuol dire che smetta di provare dei sentimenti per questa persona. Per quanto la tua partner possa essere sincera con te, ci sarà sempre una minuscola parte di lei che penserà al proprio ex e si chiederà: “Ma ho fatto davvero tutto per salvare questa storia?”. Fa parte della sua natura, è impossibile cambiare una donna del Toro, soprattutto se consideri che ha la testa dura.