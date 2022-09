Victoria De Angelis: pantaloni e giacca extra large: sensuale ai massimi livelli

Victoria De Angelis, lascia a casa reggiseni e minigonna optando per una giacca extra large e pantaloni. Il risultato è sensazionale.

Victoria De Angelis mostra un’immagine diversa della propria bellezza, ma assolutamente mozzafiato. Da New York dove si trova con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi per un nuovo concerto dei Maneskin, la bassista della band romana ha lasciato da parte minigonne, shorts e reggiseni che indossa abitualmente sul palco, per godersi la città e rispettare i primi impegni lavorativi nella Grande Mela con un look decisamente diverso.

Il look sfoggiato da Victoria a New York ha colpito i fan che apprezzano la sua bellezza con qualsiasi abito indossi. Del resto, la bellezza della De Angelis naturale e semplice è assolutamente mozzafiato.

Victoria De Angelis lascia tutti a bocca aperta: bellissima anche con un look maschile

Giacca extra large nera, maglia bianca e pantaloni neri per Victoria De Angelis che sfoggia un outfit casual lasciando, come sempre, a bocca aperta i suoi fan. Senza trucco e con un viso acqua e sapone, infatti, la bassista dei Maneskin diventa sempre più bella e sensuale come sottolineano i fan.

Victoria ha sfoggiato il look “maschile” posando in una foto in cui è con gli altri Maneskin. Al suo fianco spunta Damiano David che, esattamente come l’amica, sfoggia un look decisamente diverso da quelli che, solitamente, ha sul palco. Damiano, tuttavia, catalizza l’attenzione dei fan per i capelli che, come potete vedere nella foto qui in basso, ha raccolti in una cosa disordinata.

Dopo averli tagliati, i capelli di Damiano stanno crescendo e il look che ha oggi il frontman dei Maneskin, a molti fan, ricorda quello che aveva cinque anni fa quando i Maneskin cominciarono a conquistare il successo e la popolarità.

Anche il look di Thomas ed Ethan, nel corso degli anni, è cambiato anche se il batterista dei Maneskin non rinuncia ai suoi lunghi capelli scuri che porta quasi sempre sciolti e di cui i fan della band romana che ha ormai conquistato il mondo, sono letteralmente innamorati così come sono innamorati di Victoria che è per tutti la “Queen” dei Maneskin.