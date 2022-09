Colpo basso di Ilary Blasi: Francesco Totti è nel suo mirino

Francesco Totti è nel mirino della conduttrice: arriva il colpo basso da Ilary Blasi

Tutti sanno che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di separarsi dopo 20 anni di amore. La coppia vip sta cercando tuttora di ritrovare il proprio equilibrio anche perché la loro crisi dura da più di un anno.

Francesco Totti si è esposto ai microfoni de Il Corriere della Sera e ha rivelato che Ilary l’ha tradito per prima e che la conduttrice gli avrebbe rubato dei Rolex.

La Blasi, dal canto suo, ha preferito non esporsi in nessun salotto televisivo, almeno fino a quando non verranno presi tutti gli accordi in merito alla loro separazione.

Sembrava almeno che volesse rimanere distante da questa situazione, ma ecco che arriva il colpo basso di Ilary.

Vediamo insieme cosa è accaduto

Francesco Totti è nel suo mirino: arriva il colpo basso da parte di Ilary Blasi

I fogli della separazione sono stati richiesti, ma ancora l’iter è molto lungo. Ad inizio estate, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato che il loro matrimonio è finito e i loro fan sono esplosi.

Mentre noi cercavamo di capire cosa fosse accaduto tra i due vipponi, gli avvocati di entrambi stanno lavorando da mesi per trovare il migliore accordo di separazione senza passare dal Tribunale. Molto probabilmente la coppia vip non è riuscita a trovare un compromesso e il rischio della seconda possibilità è dietro l’angolo.

Il problema è che oltra a Ilary e Totti anche i loro familiari sono coinvolti in questo matrimonio, mentre parla l’avvocato di Fabrizio Corona.

Entrambi sono tornati dalle loro vacanze e non vivono più insieme. Ilary Blasi è tornata nella casa dove viveva con l’ex capitano della Roma e i suoi tre figli nella Villa del Torrino.

Francesco, invece, è rincasato nella sua vecchia abitazione dove viveva quando era scapolo nella casa di Casal Palocco.

E’ proprio a partire dalla residenza che iniziano i primi fraintendimenti. Totti vorrebbe alternarsi con la sua ex moglie per stare nella Villa con i suoi figli, mentre la conduttrice non ne ha la minima intenzione.

Nonostante all’inizio si pensasse che Ilary avrebbe detto addio a Roma, adesso ha deciso di rimanere nella sua casa e non ha la minima voglia di farci tornare il suo ex marito.

L’ex letterina di Passaparola è convinta delle sue idee e affonda il colpo basso a Francesco. In un momento di relax pubblica una storia sul suo profilo Instagram. E’ uno scatto della sua televisione sintetizzata sul programma Chi l’ha visto, mentre arriva il nuovo affondo per la conduttrice.

Solitamente questo format Ilary lo guardava in compagnia di Francesco accoccolati sul divano, ma adesso no.

“Le buone abitudini” scrive la Blasi, ma con nessuna intenzione di condivisione con il quasi suo ex marito.

Molti pensano che si tratti di una frecciatina di parte della conduttrice. Il divano tanto grande non ospita più Francesco Totti, ma le abitudini di Ilary Blasi rimangono le stesse con o senza di lui