Ilary Blasi e Francesco Totti tremano: parla l’avvocato di Corona

Parla l’avvocato di Fabrizio Corona: Ilary Blasi e Francesco Totti tremano

Ilary Blasi e Francesco Totti si stanno separando. Questa è la notizia che ci ha tenuto sospesi durante tutta l’estate.

La crisi tra la coppia vip dura da un anno e di certo non aiuta l’avvicinamento tra l’ex calciatore della Roma e Noemi Bocchi.

A quanto rivelato proprio da Francesco, è Ilary a tradire per prima il marito. A quanto pare Totti ha letto dei messaggi sul telefono della conduttrice e confessa ciò ai microfoni de Il Corriere della Sera.

In tutto questa baraonda, si aggiunge anche l’ex paparazzo Fabrizio Corona. Lui non ha un ottimo rapporto con la Blasi e confessa di avere delle foto esclusive dell’ex calciatore in compagnia di Flavia Vento. E’ proprio Fabrizio a rivelare che il marito di Ilary ha un flirt ad una settimana prima del loro matrimonio.

Ecco che ora spunta l’avvocato di Fabrizio Corona e rivela delle cose scioccanti. Vediamo insieme cosa ha detto

Parla l’avvocato di Fabrizio Corona: Ilary Blasi e Francesco Totti tremano

Fabrizio Corona ha svelato le sue verità sulla coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. L’ex paparazzo si è mosso sul suo Instagram, ma da qualche giorno il suo profilo è stato oscurato.

Per quale motivo? Probabilmente ha rivelato troppe cose sulla coppia Vip. In primis ha accusato i due di avere una coppia di comodo e che si sono traditi molto nella loro relazione.

Poi ha pubblicato il volto di Martina, secondo lui amante di Totti, e poi quello del ballerino di Amici, Alessio La Padula.

Insomma, ha ficcato tutto il naso in questo gossip fino a pubblicare un messaggio ricevuto proprio dall’ex calciatore. La foto era però censurata, mentre l’ex fidanzato della conduttrice risponde a Corona.

Siccome il suo profilo è adesso disattivato, i giornalisti di Fanpage.it fanno una intervista con l’avvocato di Fabrizio, Ivano Chiesa.

Ecco cosa ha rivelato.

“In un paese come l’Italia, in cui vige la libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tanto meno senza comunicarlo preventivamente” parla Ivano e aggiunge: “La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento“.

Il giornalista poi domanda a Chiesa se Fabrizio possa provare quello che sta affermando sui social. “Mi fido di Fabrizio, lo conosco da 10 anni. Sa quello che fa” replica l’avvocato.

Ivano sa benissimo che arriverà almeno una querela dalla coppia Vip dopo le parole del paparazzo.

Secondo quanto rivelato nell’intervista, Fabrizio sta valutando nuove vie mediatiche per poter rivelare i suoi scoop.

Chiesa pensa che tutto sia partito dalla litigata che Corona ebbe con Ilary Blasi durante la diretta del Grande Fratello Vip 3. L’uomo venne cacciato dalla trasmissione proprio dalla conduttrice e dopo ha rivelato dei retroscena clamorosi sulla coppia vip.

“Non racconta mai bugie e che se dice qualcosa è perché ha le prove. La volta scorsa ha lasciato perdere perché non era il momento, avevamo un sacco di problemi” commenta l’avvocato e conclude amaramente: “Anche per quello mi diede molto fastidio. Molto facile prendersela con uno che è in grande difficoltà. Facile spegnere il microfono. Come Instagram“.

L’avvocato di Fabrizio Corona esprime tutta la sua stima per il suo cliente. Ma la vera domanda è: il re dei paparazzi come svelerà le sue ultime cartucce?

Ilary Blasi e Francesco Totti rimarranno in silenzio o prima o poi risponderanno con la stessa moneta?