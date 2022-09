Test di logica, risolvilo in un minuto: è una sfida ardua!

Il fine settimana non può concludersi senza un formidabile test di logica: che aspetti? Se perderai altro tempo non potrai mai risolverlo entro il tempo limite.

Starsene con le mani in mano è un vero peccato quando c’è la possibilità di risolvere dei test di logica così divertenti. Nel sito ne abbiamo “in tutte le salse” dai giochini rapidi, fino a enigmi intellettivi da scervellarsi, insomma è un vero affare giocare con noi! In quello del giorno però ti daremo pochissimo aiuto, perché bisogna testare le tue reali capacità. E’ una sfida davvero ardua, mettiti in gioco.

Da come si evince dal testo, si tratta di un test di logica, ed essendo una tipologia di sfida molto complessa, dovremmo necessariamente darti qualche piccolo consiglio. Innanzitutto, non sfruttare solo la ragione.

Il potere dell’associazione di idee potrà darti una mano nella risoluzione dell’indovinello. Adesso, ti riportiamo anche per intero il testo, in modo da leggerlo con più ordine ed attenzione:

“Ho un fiocco e sono di legno, chi sono?”

Allora, che stai aspettando? Non startene lì impalato, risolvi l’enigma e dacci filo da torcere, dovrai uscirne vittorioso.

Test di logica, la soluzione che non ti aspetti!

Appunto, come già accennato sopra non è l’unico test che abbiamo da proporti, anzi ne abbiamo molti di più di quelli che pensi. Perché non provi un giochino rapido, si tratta di un test visivo nel quale devi scovare l’intruso, è anche questo un ottimo modo per allenarsi e diventare un bravo solutore di rompicapi. Alla fine dell’articolo, troverai la risposta esatta per quello del giorno.

La logica non è un’opinione, e noi siamo più furbi di te! Che speravi, che ti dessimo la risposta in quattro quattr’otto? Stiamo solo scaldando i motori, perché la tecnica sopra suggerita, di “associare le idee” è una mossa strategica vincente.

Nel frattempo, ti proponiamo un altro test di logica imperdibile, magari diventerai più rapido e preparato per i prossimi.

Pensaci un po’ su, cos’è che possiede un fiocco ed è di legno? Pensa al primo oggetto che ti viene in mente, ovviamente fatto di legno. Da lì, ragionaci su associando altri oggetti di legno, e così via, fino ad arrivare a quello con il “fatidico fiocco”.

Tra tutti gli oggetti fatti con il suddetto materiale, quale potrebbe essere quello che ha su un fiocco? Di sicuro, è pregiato, e tra gli “strumenti” pregiati c’è di certo un violino! La risposta esatta è questa. Ci eri arrivato? Se sì, ci vediamo al prossimo rompicapo, non perderlo.