Elettra Lamborghini ne combina un’altra delle sue: come si fa a starle dietro? E’ una star che fa invidia, e gli scontri sono all’ordine del giorno.

Senza dubbio Elettra Lamborghini è tra le interpreti più amate dai fan. Ha un seguito di un certo peso, perché oltre ad essere un’artista dinamica, è un personaggio “fuori dalle righe” che fa davvero simpatia a molti. Quindi, al di là dei gusti musicali, è una donna che lancia messaggi forti, e come sempre non le manda a dire. Tra i vip del momento, una è diventata la rivale della cantante, e la ragione e le circostanze sconvolgono.

Di recente, il mondo dello spettacolo e del gossip sta vivendo dei grossi cambiamenti. Diciamo che siamo in una fase di ripresa, quindi tra gli inizi in corso ci sono quelli dei format più amati dai telespettatori, quelli che tengono maggiore compagnia.

Così, nel bel mezzo di questo momento di trambusto, Elettra trova sempre un modo per stare al centro dell’attenzione.

Questa volta però la questione è molto più complicata del previsto, infatti è proprio in tv che ne vedremo delle belle.

Elettra Lamborghini e lo scontro con la vip del momento

Da qualche tempo, Elettra Lamborghini sembra cambiata agli occhi dei fan, sarà stato il matrimonio con l’iconico Dj Afrojack a farle mettere la testa a posto? Di recente ha anche parlato di un dramma personale importante, ma la notizia del giorno la fa uscire “fuori dai gangheri” non dagli “schemi” come si è soliti a vederla.

Qualcuno la conosce? Forse saranno in pochi quelli che la riconosceranno, ma a breve diventerà una vippona del Grande Fratello Vip 7 molto seguita, soprattutto in prima serata. Stiamo parlando della sorella di Elettra, Ginevra!

Le Lamborghini l’hanno fatta grossa, questa volta non c’entra solo la big sister, anche la minore ha le sue responsabilità. Infatti, è stata proprio lei ad esporsi, ribadendo il perché non si sia presentata al matrimonio della sorella.

Le sue parole sono affilate come lame, del resto come il caratterino che sembra di avere. Appunto, afferma che per quanto le auguri il meglio, sono troppo diverse, e che fin da piccole hanno litigato praticamente in tantissime occasioni.

Sarà il carattere differente, o c’è dell’altro che ancora non è trapelato? Tra le informazioni sul suo conto sappiamo che anche lei vorrebbe diventare una cantante affermata, ecco la sua confessione:

“C’è chi pensa che siamo molto legate, in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti.”

Nonostante ciò, afferma che le vuole un gran bene. In ogni caso, ne vedremo delle belle, perché al GF Vip 7 non si potrà non parlare delle due sorelle!