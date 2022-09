Finisce malissimo la storia d’amore tra Eugenio e Francesca nata anni fa nello studio di Uomini e Donne: lui si sfoga duramente, lei replica.

Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia ufficializzano la fine della loro storia d’amore con alcuni messaggi condivisi sui social. Dopo alcuni messaggi di fuoco di Eugenio, è arrivata la replica di Francesca che ha confermata la fine di una storia entrata in crisi un anno fa. La Del Taglia, poi, non aggiunge altri dettagli limitandosi a chiedere rispetto per la presenza di due bambini.

Da settimane si vociferava di una crisi tra Eugenio e Francesca. Crisi che lei aveva puntualmente smentito forse nella speranza di poter recuperare. Oggi, però, dal tono dei messaggi, pare non ci siano più speranza di recuperare un amore grande, nato nello studio di Uomini e donne e che ha portato alla nascita di una famiglia prima con la nascita di Brando e poi di Zeno.

Eugenio e Francesca, scontro di fuoco: il durissimo sfogo di Colombo e la replica della Del Taglia

E’ uno sfogo durissimo quello condiviso tra le storie di Instagram da Eugenio Colombo che, dopo giorni di silenzio, ha deciso di confermare la fine della lunga relazione con Francesca Del Taglia non risparmiando accuse all’ex compagna.

“Purtroppo non riesco a metterci la faccia in questo momento, ma da questi tre giorni mi sono reso conto di essere stato degli anni con una persona che non mi meritava e che appena ha potuto me l’ha messo in quel posto. Esiste il karma… Sono veramente schifato”, le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne in un primo messaggio.

Poco dopo, Eugenio ha pubblicato altri messaggi svelando dettagli su quello che è stato l’ultimo periodo insieme. Sono parole di fuoco quelle scritte da Eugenio a cui Francesca ha immediatamente replicato.

“Per l’affetto e la stima che avete dedicato alla mia storia d’amore e alla mia famiglia mi sento in dovere di dover scrivere almeno queste righe ma per il resto vi chiedo e vi prego di rispettare la fine di una storia dove all’interno ci sono due bambini che ora sono gli unici a dover essere tutelati e rispettati al massimo”, scrive l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.