Nuova fiamma per Elodie? Le foto svelano la verità

Le foto svelano la verità: nuova fiamma per Elodie?

Elodie è una cantante molto dotata. La ragazza diviene nota dopo la sua partecipazione alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. La cantante si posiziona al secondo posto, ma raggiunge grande successo dopo essersi esibita sul Palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2017.

Oltre ad essere una bravissima cantante, Elodie conquista anche molti cuori. L’abbiamo vista al fianco del rapper Marracash per ben 3 anni. I due adesso non stanno più insieme, ma hanno mantenuto un rapporto di affetto e stima reciproco.

Ecco che però spunta la nuova fiamma della cantante. E’ un volto molto noto in ambito sportivo, ma vediamo insieme le foto che non lasciano dubbi

Le foto svelano la verità: nuova fiamma per Elodie?

Durante questa estate si vociferava che Elodie avesse trovato una nuova persona a cui aprire il suo cuore. Si tratta di Andrea Iannone, il campione di motociclismo, nonché ex fidanzato di Belen Rodríguez e Giulia De Lellis.

Già qualche mese fa erano uscite delle foto dei due vip sulla spiaggia. In una vacanza di gruppo, i fotografi del settimanale Chi hanno pizzicato la coppia in dei momenti intimi. Abbracciati sotto il sole, Elodie e Andrea sembrano molto presi, dopo il suo ballo bollente.

I due adesso sono tornati alla vita di tutti i giorni. Lei è appena stata al Festival del Cinema di Venezia per la prima del film in cui Elodie è protagonista. Si tratta della pellicola Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa.

Iannone invece sta attendendo di tornare in pista. L’uomo è stato condannato a 4 anni perché è risultato positivo ai test del doping. Dovrà attendere dicembre 2023 per poter gareggiare.

Ma Elodie e il pilota motociclista non si perdono di vista. Ecco che i fotografi di Chi pizzicano nuovamente la coppia per le vie del centro di Milano.

Lui ha il braccio poggiato sulla spalla delle cantante e le cinge il petto. Lei accarezza il suo arto con un look semplice: maglietta nera, jeans a vita bassa e i capelli legati in uno chignon.

La cantante ha confermato le voci sulla loro frequentazione in una recente intervista, mentre Corona affonda Iannone. “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra” rivela Elodie e conclude: “Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne“.

Quindi la cantante e Andrea Iannone si stanno frequentando, ma ancora non vogliono definire niente. C’è una nuova fiamma nella vita di Elodie anche se è solo agli inizi