GF Vip 7, Signorini rivoluziona tutto: una cosa mai vista prima!

Il GF Vip 7 è quasi pronto: Alfonso Signorini continua a sconvolgere tutto! La situazione sta sfuggendo di mano, o sarà un successo?

Signorini come conduttore del GF Vip 7 è un abile pianificatore, e nell’organizzazione della nuova messa in onda si sta davvero impegnando al 100% per raggiungere il massimo successo in termini di share. Vorrà replicare il primato di longevità degli anni scorsi, o sta tramando qualcos’altro? Tra le rivoluzioni abbiamo tante modifiche, ma l’ultima: è inaspettata dai fan più fedeli!

Insomma, Signorini avanza come un carro armato nel mondo della produzione e conduzione. Testimoniano questa situazione gli ultimi anni del GF Vip che l’hanno visto prima al fianco di Ilary Blasi in qualità di opinionista, e poi al centro della scena a tirare le somme nei panni di presentatore.

Avendo più voce in capitolo quest’anno al GF Vip 7 perché riconfermato con conduttore, ha stravolto non poche concezioni, tra le ultime, quella del giorno non se la sarebbe mai aspettata nessuno.

Signorini e il GF Vip7? Tutto può accadere!

Come farà Alfonso Signorini ad avere tutto questo successo? C’è un attento studio dietro le sue mosse, spiega il perché di alcune scelte dato che niente avviene per caso, e si dimostra ancora una volta un vero “saputello.” Ne sa una più del diavolo, questo è certo, ma con la bomba di oggi ha stravolto tutte le carte in tavola.

Dagli scatti qui sopra riportati, si evince che abbiamo a che fare con dei grossi cambiamenti i quali non hanno di certo a che fare con poca roba. Si tratta di uno stravolgimento non tanto della casa, perché quella varia ogni anno.

Quanto piuttosto di modifiche abbastanza evidenti del set! Luci blu, rosse e led chiari sostituiscono le sfumature violacee degli anni scorsi? Dagli scatti si evince che il clima sarà diverso, forse terrà conto della nuova linea adottata dal conduttore?

Quello che è certo è che Signorini vuole ottenere il massimo da questo Grande Fratello Vip. Dopo la vittoria totalmente inaspettata della Princess Jessica Selassié anche per quest’anno deve avere sotto le mani qualcosa di scottante.

Altrimenti, chi lo tiene a bada il pubblico? Di certo con Orietta Berti e Sonia Bruganelli la situazione sarà unica nel suo genere. Restiamo aggiornati!