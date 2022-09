Niente e nessuno potrà mettersi tra Signorini e il GF Vip 7, sarà un successo imperdibile! Ecco le novità di quest’anno, ci saranno delle rivoluzioni.

Senza dubbio Alfonso Signorini e la creatura del mondo dei reality che conduce da qualche anno a questa parte, il GF Vip, sono le stelle di punta della prossima stagione televisiva autunnale. Che lo si ami o meno, è fonte di intrattenimento assicurata, anche perché avrà ben due appuntamenti settimanali in prima serata. Come farà il conduttore ad ottenere la percentuale di share tanto ricercata? Ecco come l’arte della Produzione entra in gioco.

Per chi non lo sapesse, i reality e i programmi tv in generale per essere tali seguono determinati standard, target e tendenze. Regnano sovrani proprio i mezzi di comunicazione dei nostri tempi, i social media.

Cosa c’entrano loro con il GF Vip di Signorini di quest’anno? C’entrano proprio tutto! E a svelarlo è lo stesso conduttore che ne sa una più del diavolo per riuscire anche quest’anno ad ottenere il primato del reality più longevo e seguito al tempo stesso.

GF Vip 7, Signorini non chiude la bocca: ecco il segreto!

Stiamo parlando del segreto del successo? Non proprio, alcuni segreti del mestiere gli sono stati rivelati direttamente da Maria De Filippi, ma oggi parleremo di come avrà intenzione di gestire i traguardi del Grande Fratello Vip 7. Sa già che non sarà facile, ma è pronto a mettercela tutta e sfoderare le armi social.

Ebbene, forse i lettori più attenti stanno già capendo cosa si tratta, ma è necessario fare un passo indietro per comprendere. Quest’anno il Grande Fratello Vip 7 partirà in un momento delicato, a ridosso della campagna elettorale per le elezioni di Governo.

Così, per aver il massimo interesse da parte del pubblico è necessario avere dei nomi forti in partenza, ma con “forti” non si intende vip “nel vecchio stile”, ma della “carne fresca.” Non è l’unica confessione del momento, Signorini ha anche sganciato una rivelazione intima clamorosa, destabilizzando ancora di più il pubblico.

Appunto, quando si parla dei personaggi in scena questi non sembreranno affatto vip, perché poco conosciuti. In realtà lo sono, ma con dinamiche del tutto differenti da quelle di sempre, perché sono famosi nel web.

Si tratta di influencer e Tik Toker che vogliono sfondare nella carriera del mondo della televisione e continuare in quella dei sociale media. Una buona pubblicità, come la vetrina del GF Vip 7 è un’occasione da non perdere!

I mezzi di comunicazione istantanei dettano le leggi, e bisogna stare al passo con i tempi. Soprattutto il conduttore riporta gli esempi degli scorsi anni nella sorelle Selassié e in Tommaso Zorzi. Non erano famosi in tv, ma nel web, ed ecco che hanno vinto loro!

Signorini parla di qualcosa che dovrebbe essere al passo con i tempi rispetto agli anni passati, afferma che il valore aggiunto non è l’essere famosi, ma l’eterogeneità! Ecco le sue parole:

“Ho puntato meno su nomi da cartelloni perché ho capito, alla quarta edizione, che i “nomi” alla fine, non sono quelli che fanno il programma. […] è meglio puntare sui caratteri e sulle storie piuttosto che sui nomi ad effetto, che comunque ci saranno. Alla fine sono le personalità che fanno il programma per raccontare la grande storia della vita.”

Insomma, ha sfoderato armi pesanti, perché ormai è risaputo quanto i personaggi del web siano amati. Porterà in scena uno show nuovo? Staremo a vedere, nel frattempo, restiamo aggiornati.