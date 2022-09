I Maneskin tornano a X Factor, Damiano david: “Un regalo gigante”

I Maneskin, cinque anni dopo la loro prima audizione, tornano a X Factor con un modo particolare e Damiano David ammette: “Un regalo gigante”.

Era il 14 settembre 2017 quando Damiano David, l’unico maggiorenne all’epoca, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi si presentarono sul palco di X Factor con l’inedito Chosen con cui conquistarono immediatamente i consensi del pubblico, ma anche della giuria. Nonostante qualche perplessità da parte di Manuel Agnelli che considerava “scarsino” Ethan come batterista, i Maneskin conquistarono un posto nella categoria Gruppi conquistando tutti puntata dopo puntata.

Da quel provino sono trascorsi esattamente cinque anni. La band romana ha fatto la storia vincendo il Festival di Sanremo 2021, l’Eurovision 2021, scalando le classifiche mondiali, portando a casa premi e riconoscimenti importanti come il premio ricevuto agli MTV Video Music Awards per il miglior video alternativo con I wanna be your slave. Cinque anni dopo il primo provino a X Factor, i Maneskin sono una realtà della musica mondiale e in occasione della prima puntata di X Factor 2022 che ha visto il debutto di Francesca Michielin come conduttrice e della giuria composta da Fedez, Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini, sono tornati su quel palco seppur in modo particolare.

Il ritorno dei Maneskin a X Factor con Coraline

A riportare sul palco di X Factor i Maneskin è stata Linda, una ragazza che si è presentata alle audizioni dell’edizione 2022. Nel corso della puntata, Linda, per convincere Fedez, Ambra Angiolini, Darne D’Amico e Rkomi a darle una possibilità, al pianoforte, ha eseguito una versione personale di Coraline, brano struggente dei Maneskin contenuto nell’album “Teatro D’Ira – Vol. I” e particolarmente amato dai fan della band.

Come hanno sottolineato i giudici di X Factor 2022, oltre ad essere stata coraggiosa per aver scelto di puntare su un brano della band del momento con il frontman più forte in circolazione, Linda è riuscita a fare sua la canzone regalando al pubblico una versione nuova. Un’esibizione vincente che le ha permesso di ottenere quattro sì e passare alla fase successiva, ma soprattutto, le ha fatto ricevere i complimenti di Damiano.

Linda, tu forse non lo sai ma mi hai fatto un regalo gigante. Hai reso questo pezzo ancora più vero, grazie. Spero ti arrivi questo messaggio. https://t.co/NbTsfgafbg — Damiano David (@daviddamiano99) September 16, 2022

