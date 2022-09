Test veloce: trova l’intruso in meno di trenta secondi, è da impazzire!

Il test del giorno è da non perdere, l’obiettivo è facile: trova l’intruso, ma non farti cogliere in inganno! Che la sfida abbia inizio, facciamo il conto alla rovescia.

Esattamente, dovrai stare attento alle lancette dell’orologio perché hai un limite di tempo ben definito. Dovrai risolvere il test indicando dove si trova l’intruso in soli 30 secondi! Per chi si allena spesso questo rompicapo è un giochino da ragazzi. Allora, da che parte stai? Sei un vincente o no? Alla fine dell’articolo troverai la soluzione con qualche altra dritta per essere più rapido la prossima volta.

Appunto, la tecnica di scoperta deve essere allenata, altrimenti altro che 30 secondi, ti servirà un’infinità di tempo per trovare la risposta esatta.

Il test quotidiano è un’ottima possibilità per allenare il cervello in maniera divertente. Soprattutto non ti prenderà molto tempo: hai già superato trenta secondi?

Rimani sintonizzato fino alla fine del pezzo se vuoi trovare la soluzione senza rimanere deluso.

Test, soluzione: ecco dove si trova l’intruso!

A che punto sei arrivato? Hai risolto il fatidico test, oppure sei in alto mare? Ebbene, un metodo rapido ed efficace per indicare in fretta dove si trova l’intruso, potrebbe essere quello di studiare bene il contesto dell’immagine. Che ambiente è? Qual è l’intruso che potrebbe farvi visita? Se non ti piace prova un altro test in cui devi mettere in campo la logica. Ricorda però, ogni sfida abbandonata, è persa!

Eccolo lì, ecco dove si trova l’intruso protagonista di questo test rapido! Lo avevi visto? Ovviamente, ogni test che si rispetti ha il suo grado di difficoltà, e qui ci abbiamo messo davvero molto impegno per riuscirci.

La sfocatura è un grave impiccio, ed anche l’accozzaglia di elementi confusi tra loro è un vero problema. Se ti piace il genere prova un altro test rapido nel quale devi trovare l’intruso, approfittane finché puoi farlo senza problemi, nel frattempo però ti sveliamo chi è questo “intruso.”

Così, tra una foglia e l’altra l’intruso della foto è un dolcissimo rapace!

L’intruso è un animaletto che in apparenza sembrerebbe innocuo, ma prova a disturbarlo e vedrai come ti beccherà il naso!