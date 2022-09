Test dell’animale guida: scegli il tuo preferito e scopri chi sei veramente

Scegli il tuo animale guida e scopri chi sei con questo divertente test

Ogni animale ha una simbologia nascosta dentro di sé. Si sa che la volpe è furba e che l’elefante ha una memoria molto lunga.

Si dice che ognuno di noi abbia un animale guida che lo rappresenta perfettamente. Ecco perché oggi ti proponiamo questo test. Con una semplice scelta istintiva, scoprirai chi sei veramente.

Iniziamo a conoscerci!

Test: scegli un tuo animale guida e scopri la tua personalità

In questo test dell’animale guida ti mettiamo di fronte a cinque possibilità. Mi raccomando: scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

1) Cavalluccio marino

Sei una persona molto sensibile e riesci ad entrare in empatia facilmente. Hai un animo buono e hai voglia di aiutare gli altri.

Metti sempre i bisogni altrui al primo posto, talvolta dimenticandoti di te stesso.

Hai delle grandi idee e mille passioni. Stai cercando il modo migliore per esprimere la tua personalità. Senti di non essere capito e non vedi l’ora di riuscire ad esprimerti al tuo meglio.

2) Elefante

Questo animale rappresenta l’equilibrio e la sincerità. Queste due caratteristiche combaciano perfettamente con la tua personalità.

Come l’elefante, ami la tranquillità e i ritmi calmi. Odi che le tue emozioni prendano il sopravvento e perciò sei molto razionale.

Nonostante ciò, sei molto spontaneo. Non hai paura del giudizio altrui e appari sempre per quello che sei. Per te l’importante è essere accettato così come sei sennò stai bene anche da solo.

3) Koala

Sei una persona molto solidale e anche calma. Non ti piace affatto litigare e odi le persone aggressive. Non capisci proprio perché qualcun debba utilizzare la rabbia come metodo di comunicazione.

Tu ami fare da paciere nelle situazioni critiche. Oltre a ciò, i tuoi amici ti adorano per il fatto che sai dare degli ottimi consigli. Ne sai una più del diavolo.

4) Colibrì

Tu vivi per l’amore e sei guidato dal tuo infallibile istinto. Non hai paura nel mostrare o provare emozioni. Anzi, ami parlare di ciò che provi, sia in negativo che in positivo.

Non ti piace mollare, anche perché sei molto tenace. Quando ti trovi di fronte ad una situazione difficile, non devi fare altro che dare ascolto al tuo istino ed intelletto.

5) Lupo

Sei gentile e anche molto ottimista. Le persone ti considerano infantile e ingenuo per questo tuo modo di vedere la vita. In realtà è solo invidia: il tuo motto è “Pensa bene che andrà bene“.

Se inizi a vedere nero, continuerai solamente ad andare a fondo ed è per questo che preferisci vedere il bicchiere mezzo pieno.

Sei una persona disponibile e ami essere circondato da persone di cui ti fidi ciecamente