Uomini e Donne, la coppia più amata si separa. Lei spiazza: “I problemi sono altri”

La coppia di Uomini e Donne ha annunciato che dopo anni di matrimonio ha deciso di separare le proprie strade, ma la dichiarazione di lei ha lasciato tutti senza parole.

Uomini e Donne ha permesso ai due di potersi conoscere e da quel momento non si sono più lasciati. Tant’è che si sono anche sposati da diverso tempo, dando vita ad un matrimonio che ha fatto sognare i loro fedeli sostenitori come mai prima di questo momento.

Di recente però i due erano apparsi più distanti che mai sui social e gli utenti del web si sono chiesti se ci fosse aria di crisi o se si trattasse soltanto di un malinteso. Purtroppo però il loro istinto non ha sbagliato e lei sui social ha confermato che dopo anni di matrimonio si sono detti addio.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo si sono lasciati lasciando i loro fan con l’amaro in bocca anche perché la reazione di lei ha stupito tutti, mai nessuno se lo sarebbe aspettato.

Teresa Cilia, è addio con Salvatore Di Carlo di Uomini e Donne: la reazione spiazza

Teresa Cilia ha confermato che la sua relazione con Salvatore Di Carlo è terminato dopo tantissimi anni di amore. L’ex tronista di Uomini e Donne, che potrebbe tornare in tv come i suoi colleghi che si sono detti addio, ha ammesso che in questo periodo le sono arrivati tantissimi messaggi in merito alla vicenda ma ci tiene a chiarire che nonostante tutto lei non ha voglia di perdere il sorriso in quanto, in base anche alla sua storia personale, ha compreso che ci sono cose peggiori nella vita.

“Una persona non deve necessariamente, quando sta male, piangersi addosso” ha esordito, rivelando che non perché in questo periodo non stia bene debba piangere sui social. “Io sono stata malissimo ma poi si arriva a toccare il fondo e quando poi tocchi il fondo devi comunque aggrapparti a qualcosa” ha poi proseguito.

“Detto questo, sono convinta in base a quello che ho passato e ho vissuto che i problemi gravi della vita siano altri, penso che la salute sia alla base di tutto, senza quella non puoi fare nulla e quindi sempre forza e coraggio” ha ammesso, lasciando un po’ spiazzati i suoi fan che non si sarebbero mai aspettati una reazione così da parte sua, in quanto attendevano un messaggio d’amore per la storia ormai finito.

“Bisogna sempre rialzarsi, i dispiaceri ci sono nella vita, ce li abbiamo tutti, non sono l’unica, però diamo il giusto peso alle cose“ ha poi concluso, ragionando in maniera razionale sull’accaduto.

Teresa e Salvatore di Uomini e Donne purtroppo si sono lasciati e loro sembrerebbero aver voltato pagina.