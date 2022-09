Francesca Chillemi allontana il gossip su Can Yaman esploso dopo la partecipazione a Venezia: l’attrice beccata in auto proprio con Lui!

Francesca Chillemi zittisce gossip e haters mostrandosi insieme ad uno degli uomini più importanti della sua vita. Sempre bellissima, l’attrice ha incantato la Mostra del Cinema di Venezia con la sua classe ed eleganza presentando, insieme a Can Yaman, la fiction Viola come il mare, in onda in prima serata su canale 5 dal 30 settembre. Con l’attore turco, sul set, è nata un’amicizia e proprio a Venezia sono stati pizzicati dai fotografi del settimanale Diva e Donna in atteggiamenti molto complici.

“Ci vogliamo bene”, ha ribadito la Chillemi a Venezia durante la presentazione della fiction “Viola come il mare”. I pettegolezzi, tuttavia, non si placano, ma l’attrice preferisce non replicare godendosi le giornate con i suoi affetti più veri.

Francesca Chillemi radiosa e bellissima senza Can Yaman: viso spettacolare per l’attrice

Francesca Chillemi è una delle donne più belle. Il suo fascino con cui ha vinto Miss Italia, con il tempo, è diventato sempre più evidente. La sua è una bellezza elegante e raffinata come sottolineano i fan che la inondano di complimenti ogni volta che pubblica una foto. Stavolta, però, non si è mostrata sola, ma in compagnia di una persona molto speciale. Il cuore della Chillemi che è pronta a far sognare i fan in Viola come il mare è occupato dal compagno Stefano Rosso e dalla figlia Rania, ma anche da tutti i componenti della sua famiglia.

Nella foto che vedete qui in alto, Francesca sfoggia un trucco leggero, capelli sciolti che cadono sulle spalle e una camicia bianca lasciata leggermente aperta sul decolletè. Al suo fianco c’è il fratello Peppe. Legatissima alle sue origini siciliane e alle sua famiglia, la Chillemi ha approfittato di un momento libero, dopo i vari impegni legati alla presentazione della fiction Viola come il mare per trascorrere del tempo con il fratello.

Francesca non ha solo un fratello, ma anche una sorella che qualche anno fa l’ha fatta diventare zia. Sempre bellissima, l’attrice ha così regalato un pezzo della sua quotidianità ai fan che apprezzano tutto ciò che sceglie di condividere sui social in attesa di rivederla in tv.