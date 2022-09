Maria De Filippi non delude mai con Amici ma non può far a meno dell’assenza della professionista più amata. Sarà un duro colpo per i fan di sempre.

Per alcuni sarà addirittura come non vedere Amici! Insomma, quando mancano volti cari, specialmente come la professionista che è un simbolo del programma, non si parte proprio bene. Seguendo il palinsesto televisivo il talent di Maria De Filippi è tra i format che sta per entrare in scena. A ridosso del successo degli ultimi anni, ecco quali sono i cambiamenti, ed i grandi assenti.

Un’assenza ad Amici può fare la differenza? Ovviamente sì, perché è un programma fatto anche di personaggi che sono dei volti storici per il pubblico a casa. Non rivederli più significa doversi riabituare a nuovi volti.

Ciò accade soprattutto in programmi come quello della De Filippi che sono ormai di casa. Letteralmente la scuola dei talenti entra nelle case del telespettatori facendo compagnia ogni giorno nel quotidiano.

Così, tocca rivelare quella che è una grandissima assente, ma la ragione è comprensibile.

Amici, la professionista sarà una grande assente!

Negli ultimi tempi si parla molto di Amici, anche perché tra le notizie ne abbiamo da poco rivelata una incredibile: un’ex ballerina sarà una velina! Insomma, la nuova stagione televisiva si aprirà con il botto. Alcuni fanno il loro ingresso nel mondo dello spettacolo, mentre altri ne fanno uno indietro per ragioni che superano la passione e il lavoro.

Stiamo parlando della talentuosa e dolcissima Giulia Pauselli! La professionista di Amici ha da poco vissuto quella che ha definito “l’esperienza più forte della sua vita.” E’ da poco diventata mamma del nuovo arrivato, il 30 agosto è nato: Romeo Maria!

Il nome scelto insieme a Marcello Sacchetta, un papà attento e gentilissimo con la neo mamma, è anche dedicato a Maria De Filippi. La conduttrice, affermano gli stessi ballerini, ha cambiato totalmente la vita di questi due giovani che vivono della loro passione più grande, la danza.

Il punto è che la Pauselli avendo da poco partorito non potrà entrare in scena come sempre, e nello specifico spiega che la ragione non riguarda solo il peso. Nonostante abbia una forma fisica differente, non è quello che la preoccupa.

Prendere peso durante la gravidanza è fisiologico, non è la fine del mondo. La cosa più importante è preservare la salute, perché l’obiettivo primario è quello di far rientrare dei valori.

La stamina deve regolarizzarsi, e per sostenere una performance ha bisogno di essere nel pieno delle sue forze, totalmente. Quindi, proprio per questa ragione non la vedremo danzare libera come sempre. La stessa aggiunge:

“Il corpo deve ritornare in forma in grado di poter sostenere una performance, anche per non farsi male […] E’ giusto lasciare spazio al ricambio generazionale […] tornerà a ballare con dignità!”

Lascia i fan con queste parole mentre attendono il suo ritorno. Augurandole il meglio e sinceri auguri per la nascita del figlio, restiamo aggiornati sulle prossime novità.