Jessica Selassiè, flirt con l’ex Uomini e Donne? Spunta il legame di lui con Manuel Bortuzzo

Jessica Selassié ha un flirt con l’ex tronista di Uomini e Donne? In rete è spuntato il legame che lui ha con Manuel Bortuzzo.

Jessica Selassié non ha mai nascosto durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, che la eletta come sua vincitrice, di voler trovare l’amore. Sperava di averlo trovato in Barù, ma purtroppo il sentimento non sembrerebbe essere stato ricambiato, ma ora è pronta a voltare pagina e secondo The Pipol Gossip avrebbe iniziato una frequentazione con un ex volto noto del piccolo schermo degli italiani. Chi è lui?

Stiamo parlando di Matteo Fioravanti, ex tronista di Uomini e Donne. I due, secondo quanto rivelato dalla pagina, avrebbero iniziato a scambiarsi dei like e sarebbero andati a cena numerose volte. Loro, almeno per il momento, non hanno ancora commentato la notizia che li riguarda ma il tutto non è sfuggito agli utenti della rete che hanno notato anche come, caso strano, lui sia legato non solo alla Princess ma anche a Manuel Bortuzzo, ex fidanzato di Lulù Selassié.

Il nuovo flirt di Jessica Selassié ha un legame con Manuel Bortuzzo

Jessica Selassié, secondo quanto rivelato dal portale gestito da Gabriele Parpiglia, avrebbe iniziato una frequentazione con Matteo Fioravanti. L’ex tronista di Uomini e Donne però ha, o almeno ha avuto fino a poco tempo fa da quando è finita la sesta edizione del Grande Fratello Vip, un legame con Manuel Bortuzzo.

I due si sono frequentati dopo l’addio dello sportivo a Lulù Selassiè e le foto non mentono. Un ritorno in famiglia, volendo, per i due in quanto se la conoscenza devesse effettivamente continuare Bortuzzo e la Princess si ritroverebbero di nuovo uniti anche se questa volta sarebbe un legame un po’ diverso rispetto a prima considerato che erano due cognati.

In tutta questa storia, Jessica Selassié e Matteo Fioravanti hanno davvero iniziato una conoscenza oppure si tratta soltanto di un grosso malinteso? Almeno per il momento non è dato saperlo, in quanto lei ha preferito adottare la strada del silenzio mentre lui ha detto chiaramente di non volerne parlare al momento facendo intendere che forse qualcosa sotto sotto c’è.