Uomini e Donne, dopo la rottura l’amatissima coppia torna in tv? Lei svela la verità

La coppia di Uomini e Donne dopo la rottura è pronta a ritornare sul piccolo schermo degli italiani? Lei ha rotto il silenzio svelando come stanno davvero le cose.

Uomini e Donne durante il corso di questi anni ha formato numerosissime coppie. Alcune sono riuscite a resistere durante il corso del tempo, mentre altre purtroppo non ce l’hanno fatta.

Stiamo parlando di una delle coppie più amate del Trono Classico che per molti anni ha fatto sognare i loro fedeli sostenitori con il loro amore, ma purtroppo poche settimane fa ha ufficializzato il loro addio. Almeno per il momento non si conoscono le reali motivazioni di tale scelta, ma c’è chi è convinto ci sia stato un tradimento.

Gli utenti della rete vogliono vederci chiaro in questa storia ed hanno chiesto alla diretta interessata se come molti dei suoi colleghi, una volta tornati single, avesse intenzione di tornare negli studi Elios di Roma per svelare come sono realmente andate le cose. Lei non si è tirata indietro ed ha ammesso quali sono le sue intenzioni: Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi sono pronti a tornare in tv?

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi tornano a Uomini e Donne? Parla lei

Camilla Mangiapelo ha deciso di rispondere alla curiosità degli utenti della rete ed uno di questi ne ha approfittato per chiederle se insieme a Riccardo Gismondi tornerà negli studi di Uomini e Donne, dove un commento ha scatenato la pazza reazione di Tina Cipollari, per raccontare come sono realmente andate le cose tra loro.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico non si è tirata indietro e subito, senza mezzi termini, ha ammesso che almeno per il momento non ci sarà questa possibilità ma non si sente di poterla escludere in futuro: “Per il momento no, nella vita mai dire mai“ ha risposto senza spegnere del tutto le speranze dei suoi fedeli sostenitori che sono curiosi di sapere che cosa è successo tra i due per spingerli a dirsi addio dopo diversi anni trascorsi insieme.

Purtroppo però la vita a volte è imprevedibile è tra Riccardo e Camilla di Uomini e Donne è davvero finita.