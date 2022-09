Lady Diana è la principessa del popolo, ma di segreti che ha portato con sé fino alla tomba ne aveva tanti. Saltano fuori delle rivelazioni inedite che distruggono un castello di menzogne.

La storia di Lady Diana affascina molti, addirittura ci sono ancora dei sudditi che la amano così tanto da sostenere che sia ancora viva, ma nascosta dalla Monarchia. La Royal Family le ha regalato di tutto, dai dolori per la separazione dal marito Carlo, adesso Sovrano del Regno Unito, sino ai suoi figli, William e Harry che sono stati la sua più grande gioia. Insomma, sembra di sapere tutto, ma c’è molto di più. Si tratta di segreti che ha portato con sé dentro la tomba, seppellita nella natura sconfinata e lontano dal mondo intero.

Lady Diana è stata una donna ricca di sfaccettature. Basta sapere che da giovane non era molto brava a scuola, ma nonostante qualche difficoltà da adulta è diventata una maestra d’asilo. Amava i bambini, e con essi ci passava tantissimo tempo dato che per mantenersi ha lavorato come bambinaia.

Come tutte le giovani però, prima di diventare una Principessa famosa in tutto il globo, ha sognato in grande. Voleva diventare una ballerina, ma la vita e il destino hanno riservato altro per lei.

Così, ad oggi si parla ancora della principessa del popolo, la quale non solo è stata seppellita in “un’isola deserta”, ma ha portato con sé dei segreti mai rivelati.

Lady Diana e i segreti inconfessabili, ecco la verità

Di certo Lady D è stata una donna forte, e che per i suoi figli ha praticamente fatto di tutto. Il secondogenito è quello che sembrerebbe aver dato maggiormente filo da torcere alla Royal Family. Harry dimostra un forte temperamento sotto gli occhi di tutti, condizioni accadute in più contesti, sarà che possiede gli stessi geni della madre di cui va fiero! In ogni caso è proprio attorno la sua prole che si nascondono dei segreti mai rivelati prima.

Innanzitutto, gli strappi alla regola fatti dalla principessa non riguardano solo il suo vestiario ed inconfondibile stile che l’hanno resa un’icona nel mondo della moda, ma c’è qualcosa di più.

La madre ha deciso di educare i figli non rispettando del tutto le regole. Li ha portati in parchi giochi come Disney World e Thope Park, quest’ultimo è un famoso parco in Inghilterra. In tal modo, ha fatto venire meno quelle rigide restrizioni tipiche del protocollo reale.

Voleva far vivere ai propri figli una vita serena, specialmente durante l’infanzia, ma non solo. L’hanno anche accompagnata quando faceva visita alle cliniche che si occupavano dei malati di AIDS, e persino in rifugi per senzatetto. L’obiettivo era fargli conoscere più lati della vita, gioie e sofferenze.

Questo dimostra il suo lato umano, quello che stava sempre dalla parte dei più deboli, tratto che forse non è mai piaciuto ad alcuni esponenti della casa reale d’Inghilterra. Così, finisce per portare avanti questo suo desiderio di aiutare il prossimo fino ad adottare una bambina con sindrome di down, Domenica Lawson. Di lei non si sa molto, ma oggi è cresciuta ed ha 26 anni.

Questi, e molti altri segreti sono custoditi nella tomba ad Althorp, in quella che sembra un’isola deserta, ma che in realtà è una proprietà della famiglia Spencer, in cui piace immaginare che la Principessa sia felice e sorridente.