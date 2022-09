Alfonso fa il colpaccio: attore di successo al GF Vip 7!

L’incorreggibile Alfonso Signorini sgancia colpo di scena per il GF Vip 7: attore di successo sarà un gieffino! Saltano fuori le chicche sul casting e la verità.

Alfonso Signorini non si smentisce mai, è sempre più sbalorditivo il lavoro che sta facendo per avere il massimo nel cast della prossima edizione del GF Vip 7. Non si tratta si spiccioli, ma di un programma che andrà in onda due volte a settimana e che dovrà in prima serata eguagliare la stagione scorsa, se non far meglio! Con questo attore la magia è assicurata, perché è un vero talento dal cinema alla fiction!

Il cast del Grande Fratello Vip 7 è in fase di lavorazione ormai da mesi, perché è chiaro che sono i vipponi i veri protagonisti che intratterranno il pubblico da settembre ad aprile dell’anno prossimo.

Le dinamiche giocano un ruolo fondamentale, ma per suscitare l’interesse del pubblico a casa ci voglio storie e personaggi unici nel loro genere. L’attore che vi stiamo per presentare è un vero professionista.

Teatri, cinema e serie tv lo hanno avuto come protagonista e regista, i fan resteranno senza parole nel vederlo in prima serata.

Alfonso e il colpaccio al GF Vip 7: sarà uno show unico!

Le chiacchiere che girano attorno al reality più controverso di sempre non sono poche, anche lo stesso conduttore ci mette la sua. Alfonso rivela il segreto del successo confessatogli direttamente da Queen Mary, insomma sa come accendere la curiosità! Così, reduce dal successo degli scorsi anni vorrebbe replicarlo con personaggi del calibro dell’attore protagonista della news del giorno.

Stiamo parlando nientepopodimeno che di Sergio Assisi! L’attore è amatissimo dal pubblico, perché davvero ha dimostrato in più occasioni di avere un formidabile talento. Basta ricordare la serie cult degli anni Duemila, Elisa di Rivombrosa 2, oppure Capri 1 e 2, fino alla serie con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, L’allieva 3.

Finalmente vedremo entrare in scena un professionista che si è anche già destreggiato in diversi reality. Ad esempio ricordiamo Tale e quale show di Carlo Conti, o Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Riusciremo a veder varcare la porta rossa di Cinecittà l’attore napoletano? I rumors lo danno per certo, in attesa di conferme, restiamo aggiornati.