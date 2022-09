Credi di essere un genio? Risolvi il test e dimostralo

Soltanto un vero genio riuscirà a risolvere un test che ha mandato in tilt il web. Mettiti comodo e dimostra tutte le tue doti: vediamo cosa sai fare

Un pastore possiede una proprietà molto grande ed ha un gregge composto da tantissime pecore. Sono talmente tante da non riuscire a contarle, ogni volta che ci prova perde il conto e deve ricominciare da zero. Il governo introduce una tassa sulle pecore e il pastore ha soltanto una settimana per indicare il numero preciso di bestiame in suo possesso, altrimenti sarà costretto a pagare una penale.

Il pastore ha un amico che insegna matematica all’università e sicuramente sarà in grado di dargli una mano a fare i conti. Il proprietario del gregge ha già provato a contare le pecore per due, per tre, per quattro, per cinque e per sei ma gliene avanzava sempre una, contandole per sette, invece, non avanzava alcuna pecora. Inoltre, contandole una alla volta, era arrivato a quattrocento e poi aveva perso il conto.

Il pastore informa il suo amico che nell’ovile non potrebbero entrare più di mille pecore. L’ingegnere ci pensa un attimo e poi dichiara di aver trovato una soluzione. Qual è il ragionamento che ha fatto? Quale sarà il metodo che gli permetterà di scoprire il numero preciso di animali? Hai soltanto un minuto per rispondere, da questo momento parte il conto alla rovescia. Trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Hai trovato la soluzione del test di logica e ragionamento? Se hai contato bene e hai trovato il metodo giusto, adesso potrai sicuramente vantarti con i tuoi amici di aver risolto uno dei quesiti più complicati tra quelli che abbiamo pubblicato fino ad ora. Per questo motivo, meriti tutti i nostri complimenti perché non è mai facile risolvere un test del genere.

Se, invece, non hai idea di quale sia il numero totale di pecore, non ti resta che attendere la soluzione. Non devi buttarti giù con il morale, questi test sono difficili e forse hai soltanto bisogno di un po’ di allenamento. Ti ricordiamo che questo test di logica e ragionamento non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un intrattenimento che vogliamo offrire alle nostre lettrici e ai nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: sappiamo che il numero totale di pecore non è divisibile per 2, 3, 4, 5 e 6, mentre è divisibile per 7. Poiché al pastore avanza sempre una pecora, vuol dire che la risposta corretta è il prodotto 2x3x4x5x6+1. Quindi la risposta corretta è 721, un numero divisibile per 7. Lo avevi capito?