Grande notizia per l’Isola dei Famosi: l’ex naufraga è in dolce attesa!

By

Dopo aver finito la sua avventura all’Isola dei Famosi, spunta la grande notizia: Lei è in dolce attesa!

L’Isola dei Famosi mette alla prova personaggi famosi in un contesto fuori dal comune. Certo, chi non ha mai sognato di passare qualche giorno su un’isola deserta lontano da tutti? Ma senza cibo, né contatti e magari senza neanche il fuoco, forse in molti decidiamo di rimanere a casa…

Una Vip, però, ha superato la prova dell’Isola, ma ora ha un’altra sfida da superare. Infatti, la ragazza è in dolce attesta e mostra il pancino sul suo profilo Instagram.

Vediamo insieme di chi si tratta

Isola dei Famosi, spunta la grande notizia: Beatrice Marchetti è in dolce attesa!

L’ex naufraga in dolce attesa è la modella bresciana Beatrice Marchetti. La ragazza si è sposata lo scorso giugno con Mathew Magni. Lui è un imprenditore di auto di lusso in quel di Milano.

Beatrice partecipò alla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e uscì ad un passo dalla finale. Bellissima e solare, la Marchetti ha annunciato la grande notizia sul suo profilo Instagram, mentre Nicolas Vaporidis tira la frecciata al veleno.

La modella pubblica alcuni scatti sulla sua pagina. Indossa una camicia bianca abbottonata sul seno e con le mani mostra soddisfatta il suo ventre.

Con il capello sciolto e selvaggio, Beatrice scrive nella didascalia: “E’ da un po’ che mi vanno stretti i vestiti, ma stavolta non è perché ho mangiato troppo“.

I fan sono increduli e fanno tantissime domanda alla ex naufraga.

La Marchetti risponde ad alcuni quesiti e si sente molto più leggera dopo aver rivelato questa notizia.

Quando una donna è in dolce attesa le viene consigliato di aspettare il terzo mese di gravidanza per rivelare di essere incinta. I primi periodi sono quelli più critici e il rischio di un aborto spontaneo è molto elevato.

Beatrice ha atteso 90 giorni per sganciare la grande notizia e confessa che non è stato affatto facile rimanere in silenzio, mentre Lui affonda il colpo.

“Vi assicuro che le paure sono tantissime, i primi mesi c’è un sacco di terrore che ci sia un aborto spontaneo, poi c’erano tutta una serie di cose che mi dicevano di aspettare. Ho aspettato fin troppo, era arrivato il momento di dirvelo” rivela la modella al settimo cielo e conclude: “Mi dovrete aiutare“.

Beatrice Marchetti, dopo l’Isola dei Famosi, è in dolce attesa. La ragazza ha molte paure, ma siamo certi che tutto andrà per il meglio. La famiglia si allarga e noi mandiamo o le nostre congratulazioni alla coppia Vip!