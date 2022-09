By

Qualcuno tenga a bada il web, si sta scatenando il caos: Tommaso Zorzi non le manda a dire! L’attacco furioso contro una nota vip divide internet in due fazioni.

Che i social media siano il pane quotidiano di Tommaso Zorzi non ci sono dubbi, ma questa volta nessuno riesce a contenerlo. Si è arrabbiato così tanto da dedicare più di una Instagram stories ad un’altra persona che non sia il suo amato Tommaso Stanzani, o i suoi amici a quattro zampe ai quali è affezionatissimo. Insomma, questa volta lancia un messaggio forte e chiaro, e la reazione del web è altrettanto potente.

L’influencer ha un grosso privilegio, quello di avere un seguito di persone che possono ascoltarlo, e quindi dire la sua in merito a determinate tematiche. Può difendere gli oppressi, ed è proprio questo quello che vuole fare.

L’attacco in questione non lascia margine all’immaginazione, ma permette di fare una riflessione abbastanza importante su un tema lui caro.

Ecco l’attacco subito e come contrattacca lui, ha sganciato l’arco con tutte le frecce!

Tommaso Zorzi è incontenibile: risponde per le righe!

Difensore dei discriminati nel mondo, Tommaso Zorzi è una persona dalle mille sfaccettature. Nonostante la giovane età è un ragazzo che ha passato non poche difficoltà, alcune delle quali le ha rivelate quando era un concorrente e poi vincitore del GF Vip 5. Da allora ne sono cambiate di cose, ma una mai: difendere chi viene oppresso!

Direttamente dalle Instagram stories, Tommaso Zorzi sostiene i diritti della Comunità LGBTQ! Non importa quale sia il genere o l’orientamento sessuale di un individuo, ma la dignità umana è una sola, e va rispettata sempre.

L’amore di cui parla Zorzi è Universale, ed è quello che un giorno vorrebbe dare ad un figlio, magari adottato da una famiglia che non lo ha voluto. Inizia così il suo attacco social a Selvaggia Roma, influencer ed ex tentatrice di Temptation Island.

Il conduttore di Drag Race Italia ha molto a cuore il tema dell’adozione, perché vorrebbe un figlio tutto suo, ma la legge in Italia non è così scorrevole, specialmente se adesso c’è chi ha “preso aria” sostenendo idee anacronistiche come quelle dell’influencer.

Dalle foto sopra condivise si evince il discorso, e si può riprendere chiaramente il suo pensiero nella frase:

“Le figure “mamma” e “papà” non mi pare siano sinonimo di bravi genitori. E aggiungo che se io volessi adottare un figlio dovrei sottopormi a numerosi esami di idoneità e dovrei inoltre spendere cifre folli. Dunque io quel figlio lo vorrei con tutto me stesso. Gli etero possono rimanere incinta nel cess* di una discoteca per poi spiegare a noi cosa vuol dire essere bravi genitori.”

Le parole sono chiaramente molto forti, ma c’entrano il messaggio di inclusione che vuole condividere con il grande pubblico. Sostanzialmente vuole diffondere un messaggio di amore senza etichette, e che una famiglia può essere completa, felice e sana anche quando è composta da genitori dello stesso sesso.