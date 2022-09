“Sonia Bruganelli? Cattiva e presuntuosa!” La nuova vippona non si risparmia

Sonia Bruganelli è stata duramente criticata da una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, che non si è di certo risparmiata.

Sonia Bruganelli è stata confermata nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, nonostante in un primo momento non fosse proprio propensa a ripetere quest’esperienza ma alla fine ha ceduto alle lusinghe di Signorini e farà di nuovo parte del cast ma questa volta non sarà in coppia con Adriana Volpe ma con Orietta Berti, che per la prima volta si sperimenterà in questo ruolo.

Ormai mancano poche ore all’inizio di questa nuova edizione e la moglie di Paolo Bonolis ha dovuto fare i conti con le offese di una nuova concorrente che durante lo scorso anno non le ha di certo mandate a dire. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Elenoire Ferruzzi che non si è di certo nascosta dietro ad un dito nei confronti dell’opinionista.

Elenoire Ferruzzi massacra Sonia Bruganelli: la reazione di lei è epica

Elenoire Ferruzzi è stata scelta da Alfonso Signorini per la prossima edizione del GF Vip, dove ha visto tutti i suoi sogni distrutti, e non ha di certo iniziato quest’avventura nel modo giusto in quando durante lo scorso anno ha pesantemente attaccato Sonia Bruganelli con cui non mancheranno accesi scontri durante il corso di questa nuova avventura nella casa più spiata d’Italia.

“Una ces*a presuntuosa e cattiva con un porro sul labbro che conserva per il minestrone” ha scritto la nuova pupilla di Alfonso Signorini non risparmiandosi nei confronti della moglie di Paolo Bonolis che ha avuto il modo di leggere queste dichiarazioni in quanto un suo fan le ha girato gli screen attraverso il suo account ufficiale Instagram e la sua reazione non è tardata ad arrivare affermando che anche quest’anno il divertimento sarà assicurato visto che queste premesse.

Elenoire Ferruzzi ha massacrato Sonia Bruganelli e siamo sicure che tra le due, durante il corso del GF Vip 7, non mancheranno scontri di fuoco. Che la moglie di Paolo Bonolis abbia trovato la “sostituita” di Adriana Volpe con cui discutere nel corso delle varie dirette? Per scoprirlo non ci resta che attendere il debutto di domani.