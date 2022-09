Questi tre segni zodiacali stanno pensando ancora alle vacanze

In questi giorni ti sei accorto di aver sognato di essere ancora in vacanza ma in realtà eri nell’autobus per andare a lavoro? Forse appartieni ad uno di questi tre segni zodiacali

Se stai ancora pensando alle vacanze estive, probabilmente hai vissuto un’estate magica. È sempre difficile tornare alla routine di tutti i giorni dopo aver vissuto un’estate piena di emozioni. Se ti è capitato, è normale che tu stia leggendo questo articolo pensando di stare ancora sotto l’ombrellone. Purtroppo non è così, davanti a te non c’è una spiaggia piena di gente ma un freddo computer al centro del tuo ufficio.

Se ti sta succedendo tutto questo, vuol dire che sei nato sotto uno dei tre segni zodiacali che pensano ancora all’estate, nonostante tutto sia tornato alla normalità. Non riesci proprio a concentrarti e pagheresti tutto l’oro del mondo per riportare le lancette dell’orologio ad un mese fa, quando eri nel pieno della tua vacanza. Ecco la classifica dei tre segni zodiacali che pensano ancora all’estate.

I segni zodiacali che pensano ancora all’estate

Cancro: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Cancro. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco si concentra molto sul futuro ma questa volta non è così. Il Cancro ha vissuto un’estate nella norma ma ha incontrato una persona speciale, con la quale ha vissuto un’esperienza indimenticabile. Questa avventura estiva non potrà continuare anche in città ed il Cancro rimpiange quei momenti felici.

Vergine: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco hanno deciso di non tradire il proprio partner questa estate. Il loro atteggiamento è stato premiato e la stagione estiva è stata piena di emozioni, vissute con una persona importante. Questo segno vorrebbe rivivere quelle emozioni anche adesso.

Acquario: il primato appartiene al segno dell’Acquario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha vissuto un’estate nel segno del relax. Tornare ai ritmi di tutti i giorni è stato un trauma, l’Acquario vorrebbe tornare a sentire il rumore delle onde, mentre sorseggiava un drink disteso su un lettino. Purtroppo non è possibile.