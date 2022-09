Lady Diana è tornata: la confessione gela il sangue, indagini in corso!

Il mondo è sotto shock: Lady Diana è tornata, i sudditi non credono ai loro occhi! Le indagini in corso dovranno far luce sugli ultimi retroscena.

Potranno passare anni e ancora altro tempo, Lady Diana continua ad essere uno degli argomenti principali che ruotano attorno la Royal Family. Scomparsa dal 1997 si parla ancora di lei, ed oggi la notizia che vi stiamo per rivelare è davvero sconvolgente. Nessuno avrebbe mai potuto pensare ad un ritorno del genere. Il mistero si infittisce e dalle ultime rivelazioni sono venuti fuori retroscena agghiaccianti.

La storia di Lady Diana ha dell’incredibile. La principessa del popolo è stata una giovane donna forte e coraggiosa, ed anche un’icona di stile insormontabile. La vita non è stata sempre facile, specialmente per la tragica fine fatta alla fine degli anni Novanta.

Amata soprattutto per la sua gentilezza e spontaneità, era un punto di riferimento per i sudditi da tutto il mondo, e non solo. Perché non ci sono mai stati confini per lei, aveva un margine di consenso davvero elevato.

Così, non mancano storie e leggende sul suo conto, ma la confessione protagonista della notizia del giorno metterebbe i brividi anche ad uno scettico.

Lady Diana ritorna, gli scettici si metteranno da parte?

A parlare sono i fatti, questi testimoniano il ritorno della principessa del popolo, perché Lady Diana non è mai stata dimenticata. I segreti sulla principessa non sono pochi e noi ne abbiamo parlato, ma l’evento di oggi ha dell’incredibile perché potrebbe spiegare molti dubbi, soprattutto confermiamo che non si tratta di leggende o miti. La vicenda è riportata da una confessione vera e sotto gli occhi di tutti. Inoltre a parlare è una persona che non la si può definire una sprovveduta.

A parlare è David Campbell un noto artista e cantante di origini australiane. Non è proprio lui al centro della vicenda, ma se ne assume direttamente la responsabilità dato che è il proprio figlio, Billy ad aver dichiarato questa verità.

Il bambino ha soltanto 4 anni, ma sembra in cuor suo averne molti di più. Da cosa si deduce questa affermazione? Dalla sua verità. Tutto è venuto fuori in maniera del tutto inusuale, quando un giorno Billy vede di sfuggita una foto di Lady Diana. Perché alla vista del ritratto afferma le seguenti parole:

“Guarda, sono io quando ero una principessa!”

All’istante i genitori si sono freddati, non riuscendo subito a darsi una spiegazione, così diedero per scontato che si trattasse di una sua fantasia. Il punto è che il bambino era davvero troppo piccolo per capire e conoscere la vicenda, dato che aveva solo due anni, ma dopo questo primo gesto ne sono arrivati degli altri.

Perché alle domande fatte sulla questione il piccolo Billy rispondeva con decisione e precisione, affermando di avere sorelle e fratelli. Soprattutto parlò di un fratello, John, morto un anno prima della nascita di Lady Diana.

La Royal Family non era un argomento discusso, com’è possibile che il bambino sapesse queste cose? Interconnessione spirituale? Quello che è certo è che si tratta di qualcosa di inspiegabile secondo la concezione comune della vita e della morte, per questo molti pensano anche che possa trattarsi di reincarnazione.