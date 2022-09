Maria De Filippi boicottata dopo la messa in onda: web impazzito

Maria De Filippi dopo il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani è stata boicottata dagli utenti della rete. Ecco per quale motivo.

Soltanto poche ore fa Maria De Filippi ha fatto il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani, inaugurando questa nuova stagione televisiva all’insegna dei suoi programmi che si rivelano sempre essere molto apprezzati dai telespettatori. Anche se come al solito c’è sempre qualcuno che storce il naso di fronte alle sue scelte o a quelle fatte dal suo team.

Come molti sapranno, nella giornata di domenica 18 settembre è andata in onda la prima puntata di Amici 22, che ha chiarito uno dei più grandi misteri che ruota durante il corso di questi mesi sul programma: ci sarà oppure no Mattia Zenzola, il ballerino che durante la scorsa edizione è stato costretto ad abbandonare la scuola per alcuni problemi fisici?

La risposta è affermativa, ma il trattamento a lui riservato ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete che ha minacciato di boicottare il programma di Maria De Filippi. Ecco per quale motivo.

Il web si scaglia contro Maria De Filippi dopo il debutto di Amici 22

Non è bastata l’idea di Maria De Filippi di chiamare un ospite bomba per la prima puntata di Amici 22, in quanto il pubblico non ha apprezzato il mondo in cui è stato trattato il ballerino Mattia Zenzola. Il motivo?

Gli utenti della rete si aspettavano molto di più di qualche inquadratura rivolta al ballerino, in quanto credevano di poter vedere il suo ingresso già fin dalla prima puntata del talent show di canale 5 in modo tale che si potesse esibire dopo mesi per tutti quanti loro. Invece almeno per il momento l’esibizione è saltata e con ogni probabilità verrà trasmessa durante la prima puntata del daytime di quest’edizione, prevista per martedi 20 settembre.

Gli utenti della rete non hanno apprezzato questa scelta ed hanno minacciato di boicottare il programma, recuperando in un secondo momento soltanto le clip e i momenti dedicati al loro ballerino senza dare spazio anche agli altri aspiranti talenti che quest’anno proveranno a realizzare il loro sogno di diventare degli artisti. Maria De Filippi riuscirà a farsi perdonare ad Amici 22?