Amici 22 sta arrivando, Maria De Filippi sgancia un’arma pesante che le farà fare un botto nello share. Ecco le novità di quest’anno e cosa aspettarci.

Di sicuro, molte situazioni cambieranno al Amici 2022, tra cui l’assenza di alcuni volti, colmata dalla presenza di altri. Del resto, che aspettarsi da un talent in auge da oltre vent’anni? Per restare in cima ci vogliono cambiamenti, poi subentra il cambio generazionale e la voglia di alcuni di cambiare strada. Quella del giorno è davvero inedita ed inaspettata, chi se lo sarebbe mai immaginato questo caos in studio.

Come già accennato, i cambiamenti sono di casa quando la conduttrice è anche la produttrice del programma. Maria De Filippi ce la mette davvero tutta per dare il massimo, e rendere i suoi programmi qualcosa di più.

Come intrattengono i suoi format non lo fa nessun altro programma, perché davvero è come se entrassero direttamente in casa dei telespettatori. Questo è il frutto di scelte mirate, ma anche di imperdibili occasioni: come la bomba che scoppierà Domenica.

Amici 22, il colpo di scena inedito, e non solo lui!

Appunto, come già accennato, la scuola di Amici di Maria De Filippi sta per riaprire le sue porte ai giovani talenti ed al pubblico che ama la danza e il canto, senza dimenticare i battibecchi tra professori. Grande assente una professionista amata che ne spiega le ragioni di salute, i fan ci sono rimasti male, ma non poteva essere altrimenti. Per ogni artista che va, uno viene e fa il botto, come lui!

Anche se sarà solo per questo primo appuntamento, almeno per quanto si sa finora, Can Yaman sarà presente in puntata. La ragione? Dovrà accogliere, insieme a tanti altri suoi colleghi artisti, i giovanissimi talenti.

Vederlo seduto al fianco di Maria De Filippi è una grande sorpresa, di certo non farà solo un’apparizione. Racconterà qualcosa di sé anche in vista del nuovo progetto Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi. La fiction andrà in onda nella settimana corrente.

Così, in attesa dell’arrivo della fiction prima serata, il pubblico potrà vederlo al fianco dei talenti della nuova edizione, per fargli gli auguri per l’inizio del loro percorso.