Amici 22, nasce la prima coppia? Tutti pazzi per Samuel e Maddalena

Amici 22, nasce la prima coppia della nuova classe? Scoppia il gossip: sul web, tutti pazzi per Samuel e Maddalena.

La nuova classe di Amici 22 si è formata e scoppia già il gossip intorno agli allievi. Sin dalle prima edizioni, sono tante le coppie che si sono formate nel talent show di Maria De Filippi. Lo scorso anno, infatti, si sono innamorati Serena e Albe che sono ancora felicemente innamorati e fidanzati e stanno affrontando la lontananza per la partenza della ballerina per New York dove studierà dopo aver vinto una borsa di studio.

Sempre nella scuola di Amici 21 si sono innamorati anche Sissi e Dario, anche loro ancora fidanzati mentre è finita la storia tra Alex e Cosmary. Chi sono, invece, gli allievi che hanno già scatenato il gossip? A scatenare rumors sul web sono Samuel e Maddalena.

Amici 22, flirt tra Samuel e Maddalena? Spuntano gli indizi

I nomi degli allievi che formano la classe di Amici 22 sono stati già svelati e, sbirciando sui vari profili social, il portale Blog Tivvu ha scovato alcuni strani movimenti tra due allievi che faranno sicuramente parlare di sè. Si tratta dei ballerini Samuel Segreto e Maddalena Svevi.

Tra i due, come riferisce Blog Tivvu, ci sarebbero stati degli strani scambi di like e messaggi con commenti positivi da parte di Samuel per la collega. Tra i due, dunque, è già nata una simpatia? La convivenza nella casetta di Amici 22 porterà alla nascita della prima coppia della nuova edizione di Amici?

Cresciuti con la passione per la danza, entrambi, sono già molto seguiti su Instagram dove pubblicano foto e video anche delle coreografie di cui sono protagonisti. Samuel conta più di 12mila followers mentre sono più di 10mila i followers di Maddalena.

Un numero destinato ad aumentare per entrambi con l’inizio dell’avventura nella scuola di Amici 22 che potrebbe regalare ad entrambi anche l’amore, da sempre protagonista del talent show di Maria De Filippi, in onda da ben ventidue anni.

Saranno, dunque, proprio Samuel e Maddalena i primi innamorati della nuova edizione del talent show più longevo della televisioni italiana? Lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi.