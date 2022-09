By

Scopri il lavoro adatto a te con questo semplice test dell’oggetto

Se da bambini sognavamo di fare tantissimi mestieri, adesso ci sentiamo l’ansia salire a parlare di futuro. Non è facile capire chi si vuole diventare e cosa ci piaccia veramente. Infatti, spesso ci facciamo ingurgitare da lavori che neanche ci interessano solo per portare un buono stipendio a casa.

E’ per questo che oggi ti proponiamo il test dell’oggetto. Dovrai fare una scelta istintiva e potrai finalmente capire quale è il tuo mestiere dei sogni.

Andiamo a valutare le varie possibilità.

Test: scegli un oggetto e scopri il lavoro adatto a te

In questo test dell’oggetto ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Dovrai scegliere in modo istintivo e leggere la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri quale è il lavoro adatto a te e poi prova il test degli animali nascosti.

Iniziamo a conoscerci!

1) Schemi

Gli schemi e le presentazioni si utilizzano per lo più nelle aziende. Chi lavora in questo ambito deve riuscire a giostrarsi adeguatamente tra dati e calcoli. Bisogna essere precisi e mantenere una buona organizzazione.

Devi essere responsabile per ottenere delle rinomate responsabilità. Davanti ad un problema, bisogna mantenere la calma e non farsi prendere dal panico.

Proprio per la tua scelta si capisce fin da subito che sei un leader nato. Sei organizzato e non hai problemi nel comandare ascoltando anche i pareri altrui.

Tu riuscirai a risplendere quando ti daranno l’opportunità di poter coordinare vari gruppi, dare dei compiti precisi e raggiungere degli obbiettivi con la migliore strategia.

2) Pasta

Chi sa cucina ha sicuramente molta pazienza e riesce a rimanere concentrato per lunghi periodi.

Bisogna seguire la ricetta, fare gesti ripetitivi e utilizzare anche una giusta quantità di forza. E’ una prova sia fisica che mentale e non tutti ci riescono.

E’ ovvio che il tuo lavoro dei sogni richieda una buona manualità in modo tale da essere preciso e avere sempre un ottimo risultato.

Non sei alla ricerca di un lavoro di squadra. Hai voglia di essere te l’artefice dei tuoi successi solo lavorando con pace e senza stress.

Il mestiere fatto per te è l’artigiana.

3) Macchina fotografica

Per diventare un bravo fotografo o reporter devi avere voglia di studiare ed essere curioso. Non è da tutti trovare l’arte attorno a sé. Devi essere capace ad utilizzare tutte le opzioni della tua macchina.

Prova anche il test del mandala.

Hai bisogno di un lavoro che ti permetta di esprimere il tuo estro e il tuo punto di vista.

Ami capire come funzionano gli oggetti per poterli usare al meglio.

Saresti perfetto per un lavoro sia logico, ma anche creativo.

4) Cassetta degli attrezzi

Fare giardinaggio non è da tutti. Richiede la conoscenza, la costanza e anche un bel pollice verde.

La tua scelta ci rivela che hai bisogno di un lavoro di cura o nei confronti delle persone o degli animali o piante.

Non hai paura di rimboccarti le maniche e di sporcarti. Riesci a metterti in secondo piano rispetto all’altro.

Tu ispiri fiducia, perché hai voglia di rendere questo mondo un posto migliore.

Mi raccomando però: segui questa tua voglia di migliorarti, ma non dare tutte le tue forze mentali e fisiche al lavoro.