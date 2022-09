Marco Bellavia: età, carriera e vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip 7

Chi è Marco Bellavia? Età, carriera, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere sul concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Marco Bellavia è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Il suo nome è uno dei più popolari del cast avendo iniziato la carriera nel 1986, ma chi è davvero Marco Bellavia? Quanti anni ha? E’ sposato? Andiamo, dunque, a scoprire tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Nome: Marco Bellavia

Marco Bellavia Data di nascita: 9 dicembre 1964

Età: 5 7 Anni

7 Anni Segno zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione: Imprenditore e conduttore

Imprenditore e conduttore Luogo di nascita: Milano

Milano Altezza: /

Peso: /

/ Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: bellaviamarco

Marco Bellavia: età e carriera

Marco Bellavia è nato a Milano, città in cui vive e lavora. Ha cominciato la sua carriera in televisione nel 1986 e ha conquistato la grande popolarità recitando nella serie tv Love Me Licia nei panni di Steve accanto a Cristina D’Avena. Arriva così la saga Arriva Cristina, serie tv per ragazza in cui la protagonista era sempre Cristina D’Avena e, dal 1990 al 2001, ha lavorato nella trasmissione per bambini Bim Bum Bam.

Nella sua carriera ha lavorato anche in trasmissione famosissime come Forum e Stranamore oltre ad aver fatto il modello. Messa da parte la televisione e, in generale, il mondo dello spettacolo, è diventato un imprenditore.

A settembre 2022 torna in tv come concorrente del Grande Fratello Vip 7 rimettendosi nuovamente in gioco.

Marco Bellavia: vita privata, moglie e figli

Della vita privata di Marco Bellavia si sa davvero poco se non che ha un figlio Filippo, nata dall’amore con l’ex compagna di cui non si conosce l’identità. Del figlio Filippo ha parlato lo stesso Marco in un’intervista rilasciata ai microfoni di Barbara D’Urso nel corso della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa a febbraio 2021 parlando della sua vita lontana dalla tv.

“Mi commuovo. Quando vedo mi figlio con me mi commuovo tantissimo. Io ho dedicato tutto questo tempo, lui ha 13 anni, tutti li ho dedicati a lui. E tutto questo tempo vale più di qualsiasi euro, perché il tempo è prezioso e non ritorna, mentre i soldi prima o poi ritornano e torneranno anche a me”.